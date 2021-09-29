600 тонн продукции привезут карагандинские сельхозтоваропроизводители на столичную ярмарку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице второго и третьего октября состоится очередная сельскохозяйственная региональная ярмарка. Продукцию представят сельхозтоваропроизводители Карагандинской области, также можно будет приобрести товары предпринимателей Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ярмарка пройдет на площади у ТРЦ «Хан Шатыр» (пересечение ул. им. Д. Кунаева и пр. Туран).

Продукцию представят 126 фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий 9 районов и 4 городов Карагандинской области.

Планируется реализовать более 600 тонн продукции. На прилавках будут представлены 117 наименований продуктов питания. В том числе более 150 тонн мяса, 200 тысяч штук яиц, более четырех тонн рыбы, 20 тонн молока, 495 тонн овощей, Более 11 тонн колбасных, кондитерских и хлебобулочных изделий.

«Ярмарка будет проводиться с соблюдением санитарных норм, рекомендованных столичным Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг», - говорится в сообщении.

В этом году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания в столице запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей и фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Актюбинской областей.