600 семей получили ключи от квартир в Кентау
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Кентау 600 гражданам были вручены ключи от арендных квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В том числе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей – 109 квартир, многодетным семьям – 106 квартир, социально уязвимым слоям населения по категориям – 227 квартир, государственным служащим -139 квартир, гражданам, чьи дома признали аварийными - 4 квартиры.
В городе Кентау ключи от арендных квартир получили 600 граждан. В том числе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей – 109 квартир, многодетным семьям – 106 квартир, социально уязвимым слоям населения по категориям – 227 квартир, государственным служащим -139 квартир, гражданам, признанным аварийными - 4 квартиры. Одна из получивших такое жилье жительница города Калампыр Тулеубекова. В 2015 году многодетная семья была зарегистрирована в очередности на получение жилья по категории. Многодетная женщина регулярно отслеживала свою очередность через электронный портал EGOV. Она почти 6 лет терпеливо ждала очереди на жилье. Сегодня же в семье радостное событие, они получили арендное жилье. Таких жителей на сегодня не мало.
В программе партии «Nur Otan» - «Путь перемен: достойная жизнь каждому гражданину!» до 2025 года в городе Кентау планируется обеспечить жильем 3600 семей. Сегодня эта дорожная карта реализуется на должном уровне.
Напомним, в настоящее время в Кентау начато строительство 5-этажных 60-квартирных домов. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на строительство 10 домов
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