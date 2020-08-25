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600 км автодорог отремонтируют в следующем году в СКО

25 Августа 2020 21:22
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600 км автодорог отремонтируют в следующем году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 2021-м году планируют отремонтировать более 600 км автомобильных дорог местного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Баяхмет сообщил, что в профильное министерство подали заявку на выделение 18,7 млрд тенге из республиканского бюджета.

«Вопрос находится на рассмотрении. Кроме того, согласно Комплексному плану социально-экономического развития региона из местного бюджета предусматривается дополнительное выделение средств», - сказал М. Баяхмет.

Если планы удастся реализовать, то доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится до 74%.

В этом году бюджет на ремонт областных и районных дорог составил около 27 млрд тенге. К концу строительного сезона должны быть приведены в порядок 264 км областных и 335 км районных дорог. Хороших дорог станет на 4% больше - 69%.

По информации М. Баяхмета, к 25 августа строительно-монтажные работы по проектам областного значения выполнены на 70%.



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#Инфраструктурные проекты   #Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Строительство   #Дороги  
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Автор:

Олеся Жуковень

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