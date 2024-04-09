600 детей из пострадавших от паводков регионов отдохнут в 11 оздоровительных центрах — Минпросвещения
Детей из пострадавших от паводков регионов направляют в оздоровительные центры. Об этой работе рассказал вице-министр просвещения РК Едил Оспан на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.
— За последние сутки в Национальный оздоровительный центр города Алматы прибыли дети из ЗКО. Более 80 детей разместились в лагере «Жасдаурен» Акмолинской области. Всего в первом потоке 11 детских оздоровительных центров примут 600 детей из ЗКО, Костанайской, Акмолинской и Актюбинкой областей, — сказал Едил Оспан.
Он также сообщил, как организуется доставка детей.
— Нами совестно с КТЖ организован проезд для детей в детские оздоровительные центры. Дети обеспечены необходимыми школьными принадлежностями, питанием, одеждой для качественного получения образования, — добавил Едил Оспан.
Ранее сообщалось, что Фонд «Қазақстан халқына» увеличит помощь пострадавшим от паводков до 10 млрд тенге.