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    17:26, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    600 детей из пострадавших от паводков регионов отдохнут в 11 оздоровительных центрах — Минпросвещения

    отдых детей
    Фото: акимат ЗКО

    Детей из пострадавших от паводков регионов направляют в оздоровительные центры. Об этой работе рассказал вице-министр просвещения РК Едил Оспан на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — За последние сутки в Национальный оздоровительный центр города Алматы прибыли дети из ЗКО. Более 80 детей разместились в лагере «Жасдаурен» Акмолинской области. Всего в первом потоке 11 детских оздоровительных центров примут 600 детей из ЗКО, Костанайской, Акмолинской и Актюбинкой областей, — сказал Едил Оспан.

    Он также сообщил, как организуется доставка детей.

    — Нами совестно с КТЖ организован проезд для детей в детские оздоровительные центры. Дети обеспечены необходимыми школьными принадлежностями, питанием, одеждой для качественного получения образования, — добавил Едил Оспан. 

    Ранее сообщалось, что Фонд «Қазақстан халқына» увеличит помощь пострадавшим от паводков до 10 млрд тенге. 

    Теги:
    Пострадавшие Наводнение Дети Детский отдых Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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