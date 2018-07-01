600 актюбинских хозяйств не могут получить субсидии за приплод скота

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Около 600 актюбинских хозяйств не могут получить субсидии за приплод скота, которые государство выплачивало ранее согласно действовавшим правилам. Проблемный вопрос был рассмотрен на заседании совета по защите предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фермеры региона столкнулись с проблемой получения субсидий за приплод скота во время проведения селекционно-племенной работы с КРС.

«Весной этого года фермеры подали заявки на получение данных субсидий. Однако им было отказано в связи с отсутствием бюджетных средств по данному направлению в рамках программы субсидирования развития племенного животноводства. В то же время сельчане пожаловались на факты непринятия заявок по субсидированию в районных отделах сельского хозяйства», - рассказал начальник отдела палаты предпринимателей Нурлан Махамбетов.

Как оказалось, в управлении сельского хозяйства области полгода ждали выхода новых правил субсидирования животноводства от Министерства сельского хозяйства. Для этого были внесены изменения в постановление акимата области. Однако сейчас, не дождавшись данных правил, в управлении сельского хозяйства решили вернуть прежние правила и снова утвердить субсидии на приплод.

«Сейчас мы принимаем заявки на приплод КРС, внесли изменения в постановление акимата области и в течение 15-20 дней будем выдавать субсидии по всем принятым заявкам. Однако если в это время выйдут новые правила, мы остановим эту работу», - говорит руководитель отдела животноводства управления сельского хозяйства Панабек Бимуратов.

Также П. Бимуратов опроверг информацию о том, что в районах не принимают заявки на субсидирование.

В свою очередь председатель совета предпринимателей Есимхан Курмангазин дал поручение представителям палаты предпринимателей совместно с департаментом агентства по делам государственной службы проверить факты непринятия заявок в районных отделах сельского хозяйства, так как это является нарушением прав предпринимателей.