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    23:14, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    60 жилых домов тушат в поселке Аманкарагай - глава МЧС

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Тушение крупного лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области продолжается. Сейчас все силы спасателей брошены на Аманкарагай, где горит жилой сектор. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил, что сейчас находится на месте происшествия.
    «Сейчас продолжается тушение. Наиболее сложная обстановка в населенном пункте Аманкарагай. Там около 60 домов охвачены огнем, и возгорание ликвидируется. В результате перехода верхового пожара произошло возгорание жилого сектора, продолжается тушение, - сообщил министр. - Сейчас проводим эвакуацию из поселка Лесное, которое как раз на границе леса находится. Там около 60 домовладений, людей эвакуируем оттуда».

    Ранее доклады Премьер-Министра Алихана Смаилова, министра МЧС Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров заслушал Президент.

    Глава государства дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров. Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

    Теги:
    Пожар Костанайская область Видео МЧС Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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