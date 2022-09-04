60 жилых домов тушат в поселке Аманкарагай - глава МЧС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Тушение крупного лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области продолжается. Сейчас все силы спасателей брошены на Аманкарагай, где горит жилой сектор. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил, что сейчас находится на месте происшествия.

«Сейчас продолжается тушение. Наиболее сложная обстановка в населенном пункте Аманкарагай. Там около 60 домов охвачены огнем, и возгорание ликвидируется. В результате перехода верхового пожара произошло возгорание жилого сектора, продолжается тушение, - сообщил министр. - Сейчас проводим эвакуацию из поселка Лесное, которое как раз на границе леса находится. Там около 60 домовладений, людей эвакуируем оттуда».





Глава государства дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров. Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.