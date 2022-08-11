11 Августа 2022 10:13

60% зерновых полей Костанайской области в хорошем состоянии

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О подготовке к предстоящей уборочной кампании, уровне осадков и состоянии зерновых рассказали в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году по области яровыми было засеяно 4 млн 853 тыс. га, из них зерновыми - 3 млн 957 тыс. га.

«С учетом возросшего спроса на рынке, сельхозформирования в текущем году значительно увеличили площади возделывания масличных - засеяно 748 тыс. га, что больше уровня прошлого года на 141 тыс. га. Особое внимание уделено и социально значимым культурам, площади возделывания их также больше уровня 2021 года: гречиха – 16,1 тыс. га, картофель с населением – 9,3 тыс. га, овощи с населением – 2,7 тыс. га. Кормовые культуры текущего года занимают 134,7 тыс. га, всего с учетом многолетних трав прошлых лет 509,8 тыс. га», - сообщил на совещании руководитель сельхозведомства Тимур Бисимбаев.

В регионе в этом году отмечается также превышенный уровень осадков в мае-июне, сразу после посевной. В мае выпало в 3,6 раза больше осадков предыдущего года. В июне в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот в июле наоборот - ниже, чем в этом месяце в прошлом году.

«На сегодня в хорошем состоянии находится 60% зерновых или 2,4 млн га, в удовлетворительном 40% или 1,6 млн. га. По масличным – в хорошем состоянии 60%, удовлетворительном 40%. Предварительная урожайность зерновых планируется свыше 11 ц с га, урожайность масличных - свыше 6 ц с га», - отметил Т. Бисимбаев.

В целом, в этом году на развитие АПК региону выделено 44,8 млрд тенге субсидий и бюджетных кредитов, на проведение весенне-полевых и уборочных работ - 32,4 млрд тенге. Также через АО «Продкорпорация» по программе форвардного закупа сельскохозяйственной продукции профинансировано 182 заявки субъектов АПК на сумму 31,1 млрд тенге. Планируется сдать 494 тыс. тонн сельхозпродукции.