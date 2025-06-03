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    12:52, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    60% закупок в энергетике Казахстана — это продукция и услуги местных компаний

    Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства доложил о предпринимаемых мерах по развитию внутристрановой ценности в энергетическом секторе страны, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    месторождение
    Фото: tengizchevroil.com

    По его словам, объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора по итогам первого квартала 2025 года составил 1,1 трлн тенге, из которых внутристрановая ценность составила 680 млрд тенге или 60,2%.

    — По итогам 2024 года объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора составил 6,1 трлн тенге, из которых доля внутристрановой ценности составила 3,8 трлн тенге или 61,9%. В 2024 году сохранился положительный рост внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах, — озвучил министр.

    Он отметил, что основными участниками закупок являются компании Тенгизшевройл, Карачаганак Петролеум Оперейтинг и НКОК, отвечающие за 62% от общего объема, а также «Самруқ-Қазына» — 23% и остальные недропользователи — 15%.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается работа по локализации производств для нефтегазовой отрасли.

    Теги:
    Недры земли Минэнерго РК Энергетика
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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