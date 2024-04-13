Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в программе «Уәде» на телеканале «Jibek Joly» рассказал о том, какую долю на полках магазинов занимает казахстанская продукция, передает корреспондент агентства Kazinform.

Внутреннее производство

— Сегодня, если говорить о внутреннем производстве, у нас необеспеченность в следующих отраслях — это мясо птицы и молочная продукция. Товарным молоком мы себя не обеспечиваем в полном объеме для производства питьевого молока. По мясным изделиям — необеспеченность колбасными изделиями. Также у нас есть определенная зависимость по рыбным изделиям, по консервированным в том числе, импорт по ним составляет до 60%, — сказал министр.

По его словам, эксперты оценили долю казахстанской продукции в торговых сетях, и она составила 55-60%.

— Но на одном из пленарных заседаний спикер Сената Маулен Ашимбаев сказал, что в ходе встреч с населением он выяснил, что в приграничных регионах российская продукция занимает 60% на полках. Мы делали замеры, действительно, там есть высокое присутствие по мясным, колбасным изделиям. Но это связано с предпочтениями потребителей, — отметил Шаккалиев.

Министр считает, что решение такой проблемы заключается в увеличении внутреннего производства.

— Местное производство увеличивается за счет эффекта масштаба. Например, по мясу птицы нам нужно больше птицефабрик. Для этого принята программа развития АПК, где основной упор делается на развитие молочно-товарных ферм и производства мяса птицы, — сообщил глава ведомства.

Фото: Kazinform

Новые рынки для экспорта

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Минторговли найти новые рынки для казахстанского экспорта. Министр Шаккалиев доложил о проводимой работе.

— У нас порядка 133 экспортных направлений. Это касается Ближнего Востока, азиатского направления, юго-востока и европейского направления. Это порядка 5900 товарных позиций. Новые направления мы ищем исходя из основного вопроса — транспортных издержек. Казахстан не имеет прямого доступа к морю. Поэтому, конечно, для повышения экспортного потенциала нам прежде всего нужно сокращать транспортные издержки, — отметил он.

Минторговли, в первую очередь, оценило экспортный потенциал страны по направлениям Корея и Япония, который в основном заключается в увеличении поставки переработанной сельхозпродукции.

— Для того, чтобы увеличить этот объем, мы проводим торговые миссии. Участвуем в выставках, ездим по крупным провинциям. Выбрали топ-5 провинций Китая, у которых внутренний региональный продукт наиболее высокий. Через Китай у нас есть порт Ляньюньган и Сиань, это выход на Корею и Японию. Порт существует давно, но нужно его нагружать, чтобы товарооборот увеличивался. Сегодня 186% идет рост использования Транскаспийского маршрута. Пределов по Китаю нет. На Шанхайской выставке корейские и японские коллеги нам сказали, что заинтересованы в наших кондитерских изделиях, икре, спиртных напитках и растительном масле, — рассказал Арман Шаккалиев.

Однако основным направлением для Казахстана глава МТИ назвал страны Ближнего Востока — это Катар, Объединенные Арабские Эмираты, включая порт Бендер-Аббас. Он напомнил что недавно в Дубае состоялось открытие казахстанского торгового дома, где представлены наши экспортеры.

Планы по удвоению ВВП

В своем Послании народу в сентябре 2023 года Президент поставил задачу перейти на новую экономическую модель и удвоить ВВП до 2029 года. Какая работа ведется МТИ в этом направлении, рассказал Арман Шаккалиев.

— Мы должны расти на не менее 9,2%. Здесь важно обратить внимание на то, что в торговле самое главное — не объемы, а оборачиваемость средств. Чем быстрее средства оборачиваются в торговле от момента продажи до закупа, тем выше эффект отрасли на увеличение макропоказателей. Перед нами большая задача стоит по методологии расчета, выдачи и создания реестра товаров на основе сертификатов СТ-KZ и индустриальных сертификатов. Также стоит вопрос развития биржевой торговли, это законодательные меры, и вопросы связанные с недопущением поступления на полку некачественных и опасных продуктов, это вопросы с техническим регулированием, — пояснил министр.

Рост цен на товары

В ходе программы автор проекта Ерболат Мухамеджан также поинтересовался у главы МТИ о том, почему цены на некоторые товары в Казахстане завышены по сравнению с другими странами. Он привел в пример лекарственное средство «Зиртек», которое, по словам журналиста, стоит в Турции 1000 тенге, в то время как в Казахстане его цена — 4000 тенге.