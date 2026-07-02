60 тысяч предпринимателей получили бесплатную помощь бухгалтеров Казахстана

Более 60 тыс. предпринимателей получили бесплатные консультации в рамках республиканской акции «Народный бухгалтер», передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Министерство финансов Республики Казахстан совместно с профессиональными организациями бухгалтеров подвело итоги республиканской акции «Народный бухгалтер», которая проходила с 5 января по 30 июня 2026 г.

Главная цель акции оказать практическую поддержку предпринимателям, повысить качество ведения бухгалтерского и налогового учета, а также помочь налогоплательщикам разобраться в изменениях налогового законодательства, вступивших в силу с 2026 г.

В рамках акции на базе управлений государственных доходов областных центров, а также городов Астана, Алматы и Шымкент был организован бесплатный очный прием граждан. Консультации проводили бухгалтеры совместно со специалистами органов государственных доходов. Всего в акции приняли участие более 120 аккредитованных профессиональных бухгалтеров, — отметили в Правительстве.

По данным Правительства, за шесть месяцев акция стала востребованной площадкой для открытого диалога между государством, профессиональным бухгалтерским сообществом и бизнесом.

Ключевые результаты акции

бесплатные консультации получили свыше 60 тыс. налогоплательщиков;

проведено 3 247 дней открытых дверей;

организовано 2 928 семинаров на территориальном уровне;

подготовлено 512 интервью и экспертных комментариев;

опубликовано более 10 тыс. материалов в средствах массовой информации, на телевидении, радио и в социальных сетях;

информационные ролики акции прозвучали более 45 тыс. раз в эфире радиостанций;

при информационной поддержке Zakon.kz материалы акции, включая четыре вебинара, набрали 2,5 млн. просмотров

— Практика показала, что формат живого общения востребован среди предпринимателей. Участники смогли получить квалифицированные разъяснения по вопросам применения нового Налогового кодекса, выбора оптимального налогового режима, особенностей переходного периода, налоговых льгот и вычетов, постановки и снятия с регистрационного учета по НДС, применения специальных налоговых режимов, оформления электронных счетов-фактур, работы в информационных системах, а также по вопросам регистрации и деятельности самозанятых, — сообщили в Правительстве Казахстана.

Фото: Правительство РК

Особую ценность акции составило то, что предприниматели могли получить индивидуальные консультации непосредственно от практикующих профессиональных бухгалтеров и специалистов органов государственных доходов, что позволило оперативно находить решения по конкретным ситуациям и предотвращать возможные ошибки при исполнении налоговых обязательств.

Акция «Народный бухгалтер», как подчеркнули в Правительстве, стала эффективным примером взаимодействия государства и профессионального сообщества, направленного на повышение налоговой грамотности, развитие культуры добровольного исполнения налоговых обязательств и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Бесплатная профессиональная помощь позволила тысячам предпринимателей увереннее адаптироваться к изменениям законодательства и своевременно получить ответы на наиболее актуальные вопросы.

Также данный опыт на этом не завершается, на базе региональных органов государственных доходов совместно с организациями бухгалтеров ежемесячно будут проводиться «Дни открытых дверей» по разъяснению налогового законодательства.

Напомним, в Казахстане запустят новый институт по исследованию женщин в экономике.