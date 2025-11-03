60 тысяч кубометров песка и гравия извлечены из Коксарайского контррегулятора

Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» проводит масштабные работы по механизированной очистке Коксарайского контррегулятора.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом проекта. На сегодня из верхнего и нижнего бьефов объекта извлечено 60 тыс. кубометров песка и гравия.

В очистке задействовано 28 единиц спецтехники, часть которой предоставил Кызылординский филиал. Завершить работы планируется в середине декабря, к моменту начала сбросов воды из объекта.

На верхнем бьефе Коксарайского контррегулятора также ведутся работы по снижению фильтрации путем укладки геомембраны на участке протяженностью 2,5 км. Это позволит сократить потери водных ресурсов и дополнительно накапливать в контррегуляторе до 200 млн кубометров воды. В работах задействовано 10 единиц спецтехники.

Нуржан Нуржигитов поручил Туркестанскому филиалу РГП «Казводхоз» провести работы по снижению фильтрации и на других участках Коксарайского контррегулятора.



- Времени для проведения дополнительных работ достаточно, погодные условия позволяют провести укладку геомембраны еще на одном-двух участках. Министерство выделило филиалу необходимую спецтехнику, в распоряжении имеются все нужные материалы. Необходимо обеспечить максимальную эффективность работы Коксарайского контррегулятора перед началом его комплексной реконструкции, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Для долгосрочного обеспечения эффективного сбора воды Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» разрабатывает проект по установке 60 700 геошпунтов на участке длиной 36,4 км плотины Коксарайского контррегулятора. В результате объект выйдет на проектный объем и сможет накапливать до 3 млрд кубометров воды. Реконструкция также позволит предотвращать чрезвычайные ситуации в случае паводков и увеличит объемы воды, направляемые в Северный Арал.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел отчетную встречу с местными жителями, на которой рассказал об итогах вегетационного периода. Он отметил, что в связи с климатическими изменениями спрос на водные ресурсы растет, и призвал аграриев сократить посевы влагоемких культур и активнее переходить на водосберегающие технологии.

Для этого в прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации с 50% до 80% увеличило долю возмещения затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем.