+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

60 случаев коронавируса выявили за сутки в Алматинской области

17 Ноября 2021 16:44
Поделиться:
60 случаев коронавируса выявили за сутки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за сутки зарегистрировано 60 случаев заболевания COVID-19, передает корреспондента МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ревакцинация снижает риск заразиться коронавирусом - профессор
Почему стали вакцинировать детей от коронавируса Пересмотреть обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью просят депутаты Сколько астанчан обладают иммунитетом против коронавируса

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, на 17 ноября в области зарегистрировано 56 754 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 42 339. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 2655,3.

Превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Талдыкорган, Текели, Каратальском, Коксуском, Балхашском, Ескельдинском, Уйгурском, Талгарском, Панфиловском районах. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели стоит на уровне 0,1%.

За последние сутки зарегистрировано 60 случаев КВИ, из них 55 симптомных и пять бессимптомных случаев. Из выявленных КВИ дети до 14 лет - 3, два случая среди учителей.

На 17 ноября первым компонентом вакцины привито 839 138 (70%) человек, вторым привито 763 791 (64%) жителей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Ревакцинация снижает риск заразиться коронавирусом - профессор
Почему стали вакцинировать детей от коронавируса
Пересмотреть обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью просят депутаты
Сколько астанчан обладают иммунитетом против коронавируса
Популярное
1 Сильные осадки ожидаются в Алматы
2 Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
3 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
4 Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
5 Пять месяцев обманывал продавщицу магазина студент в ВКО
6 Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
Читайте также
Сколько астанчан обладают иммунитетом против коронавируса
В Нур-Султане привиты вакциной Pfizer 930 человек за два дня
Сильные осадки ожидаются в Алматы
Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Пять месяцев обманывал продавщицу магазина студент в ВКО
Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив