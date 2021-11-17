60 случаев коронавируса выявили за сутки в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за сутки зарегистрировано 60 случаев заболевания COVID-19, передает корреспондента МИА «Казинформ».
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, на 17 ноября в области зарегистрировано 56 754 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 42 339. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 2655,3.
Превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Талдыкорган, Текели, Каратальском, Коксуском, Балхашском, Ескельдинском, Уйгурском, Талгарском, Панфиловском районах. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели стоит на уровне 0,1%.
За последние сутки зарегистрировано 60 случаев КВИ, из них 55 симптомных и пять бессимптомных случаев. Из выявленных КВИ дети до 14 лет - 3, два случая среди учителей.
На 17 ноября первым компонентом вакцины привито 839 138 (70%) человек, вторым привито 763 791 (64%) жителей.
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