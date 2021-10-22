60% населения Алматинской области прошли полный курс вакцинации от КВИ

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области 715 502 человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Это составляет 60% от соответствующего контингента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день количество получивших первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции – 793 852 человека, что составляет 66% соответствующего контингента. Получившие вторую дозу, то есть население, прошедшее полный курс вакцинации - 715 502 человека, что составляет 60%», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Контингент, подлежащий вакцинации против коронавируса в области старше 18 лет, составляет 1 199 730 человек.

«С начала прививочного сезона в область получено 904 993 дозы первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции и 895 150 доз второго компонента. В настоящее время в области применяются три вида вакцины: «Спутник V», «QazVac», «Sinopharm Vero Cell». Также продолжается второй тур прививок вакцинами «Hayat-Vax» и «CoronaVac», - добавили в ДСЭК.

Отметим, в Алматинской области на проведение вакцинации против коронавирусной инфекции введено 283 прививочных кабинета, также задействовано 73 передвижных пункта вакцинации.

По состоянию на 22 октября в области зарегистрировано 54 386 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 40 281. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,3% до 0,2%.

За последние сутки зарегистрировано 89 случаев КВИ, темп прироста – 0,2%, из них 79 симптомных и 10 бессимптомных случаев. Из всех выявленных случаев КВИ дети до 14 лет - 22.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский - 6, Балхашском - 2, Енбекшиказахский - 13, Ескельдинский - 3, Жамбылски - 6, Карасайский - 8, Каратальский - 8, Панфиловский - 9, Сарканский - 3, Талгарский - 7, Талдыкорган – 17, Текели - 6, Капшагай – 1.

Напомним, первым компонентом в Казахстане на 22 октября вакцинировано 8 124 473 человек, вторым компонентом - 7 269 888 человек.