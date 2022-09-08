60 могил пострадало в результате пожара на Кенсайском кладбище
«Вчера произошло два крупных возгорания. В микрорайоне Кенсай произошло возгорание сухой растительности на площади 2 га. Тушение пожара замедлялось порывами ветра и ложбинами, вследствие чего пострадало 60 могил на Кенсайском кладбище. Также одновременно после окончания пожара загорелся горный склон в районе Кок-Тобе. Нам удалось потушить пожар, который также представлял угрозу нашей телебашне Кок-Тобе. Жертв и пострадавших не было», - пояснил на брифинге в СЦК замглавы ДЧС Алматы Самат Асаинов.
Ранее сообщалось , что более 100 огнеборцев тушили природный пожар, возникший в районе Кенсайского кладбища в Алматы.
Вчера также был ликвидирован пожар на Кок-Тобе. На месте было задействовано 19 единиц пожарной техники с поливомоечной машиной и 130 человек личного состава.