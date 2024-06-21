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    09:21, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    60 млн тенге отправили пострадавшим от паводков представители АНК Алматинской области

    60 млн тенге отправили пострадавшим от паводков представители АНК Алматинской области
    Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

    В Конаеве прошла XXIX сессия АНК Алматинской области. Мероприятие прошло под председательством главы региона Марата Султангазиева. Организатором выступил Центр общественного согласия и развития Алматинской области, передает агентство Kazinform.

    В Конаеве прошла XXIX сессия АНК Алматинской области
    Фото: акимат Алматинской области

    В ходе сессии участники обсудили задачи, поставленные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на XXIII сессии АНК «Единство. Созидание. Прогресс».

    Отмечается, что за I полугодие 2023 года под эгидой областной Ассамблеи было проведено более 200 мероприятий, направленных на укрепление межэтнического согласия.

    В Конаеве прошла XXIX сессия АНК Алматинской области
    Фото: акимат Алматинской области

    - Уверен, что деятельность областной АНК и впредь будет направлена на укрепление мира, дружбы и добра. Наш регион останется примером единства и общественного согласия. В рамках акции «Жүректен-жүрекке» пострадавшим от паводков была оказана материальная помощь на сумму около 60 миллионов тенге, отправлено 4 фуры и 3 вагона гуманитарной помощи. Многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам и детям-инвалидам оказана помощь на сумму 23 миллиона тенге, - отметил Марат Султангазиев.

    60 млн тенге отправили пострадавшим от паводков представители АНК Алматинской области
    Фото: акимат Алматинской области

    На сегодняшний день при областной АНК действуют 141 Совет аксакалов, объединяющий 1176 человек, и 146 Советов матерей, в состав которых входят 1200 человек.

    В Алматинской области проживают представители 105 этносов, функционируют 26 этнокультурных объединений.

    Теги:
    АНК Алматинская область Паводки в Казахстане Благотворительность Волонтерство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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