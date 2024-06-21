60 млн тенге отправили пострадавшим от паводков представители АНК Алматинской области

В Конаеве прошла XXIX сессия АНК Алматинской области. Мероприятие прошло под председательством главы региона Марата Султангазиева. Организатором выступил Центр общественного согласия и развития Алматинской области, передает агентство Kazinform.

Фото: акимат Алматинской области

В ходе сессии участники обсудили задачи, поставленные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на XXIII сессии АНК «Единство. Созидание. Прогресс».

Отмечается, что за I полугодие 2023 года под эгидой областной Ассамблеи было проведено более 200 мероприятий, направленных на укрепление межэтнического согласия.

Фото: акимат Алматинской области

- Уверен, что деятельность областной АНК и впредь будет направлена на укрепление мира, дружбы и добра. Наш регион останется примером единства и общественного согласия. В рамках акции «Жүректен-жүрекке» пострадавшим от паводков была оказана материальная помощь на сумму около 60 миллионов тенге, отправлено 4 фуры и 3 вагона гуманитарной помощи. Многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам и детям-инвалидам оказана помощь на сумму 23 миллиона тенге, - отметил Марат Султангазиев.

Фото: акимат Алматинской области

На сегодняшний день при областной АНК действуют 141 Совет аксакалов, объединяющий 1176 человек, и 146 Советов матерей, в состав которых входят 1200 человек.

В Алматинской области проживают представители 105 этносов, функционируют 26 этнокультурных объединений.