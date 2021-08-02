60 млн превысило число случаев COVID-19 в Европе

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Согласно новым данным Европейского регионального бюро ВОЗ, число случаев COVID-19 в Европейском регионе с момента начала пандемии превысило отметку в 60 миллионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Конец пандемии все еще не близок, и, к сожалению, в Европейском регионе от COVID-19 умерли более 1,2 миллиона человек. Важно, чтобы страны продолжали совместные усилия по защите наиболее уязвимых слоев населения и тех, кто находится в группах риска.

Общие показатели охвата вакцинацией в государствах-членах ВОЗ в Европейском регионе существенно различаются, и в некоторых странах уровень охвата вакцинацией приоритетных групп населения, таких как люди старше 60 лет, работники здравоохранения, люди, проживающие в учреждениях длительного ухода и лица с сопутствующими заболеваниями, до сих пор низок. Доказано, что вакцины эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и летальный исход, и рост заболеваемости в этих приоритетных группах приведет к росту показателей госпитализации и числа смертей. Мы должны срочно вакцинировать все приоритетные группы населения.

Для того чтобы положить конец пандемии, мы должны немедленно расширить доступ к вакцинации во всех странах, в том числе путем поддержки производства вакцин и, где это возможно, путем обеспечения обмена вакцинами, для защиты уязвимых людей в каждой стране.

Кроме того, мы должны продолжать противоэпидемические мероприятия, включая тестирование, секвенирование, отслеживание контактов, изоляцию и карантин. Важно также мыть руки и носить маски и обеспечивать физическую дистанцию в людных, тесных и закрытых местах «, - заявила директор по чрезвычайным ситуациям в регионе Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Dorit Nitzan.

По ее словам, для того, чтобы снизить риск заражения вирусом этим летом, будьте осмотрительны и проявляйте осмотрительность, следуя предложенным Европейским региональным бюро ВОЗ практическим мерам (#SummerSense).

Путешествия сопряжены с риском. Путешествия и массовые мероприятия могут увеличить риск заражения и распространения COVID-19. Если вы решите отправиться в поездку, подумайте о том, необходимо ли это, и оцените свои риски. Ваше решение имеет важное значение для прекращения пандемии. Если вы все же решили отправиться в поездку и принять участие в массовых мероприятиях, следуйте правилам безопасности: