Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

60 млн кубометров воды сэкономила Туркестанская область за счет бетонирования магистрального канала

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2023, 13:00
60 млн кубометров воды сэкономила Туркестанская область за счет бетонирования магистрального канала Фото: СЦК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по ремонту водных объектов сообщил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение по регулированию, систематизации и ремонту водных объектов. В Туркестанской области ведется большая работа в этом направлении. Для решения этой проблемы начато строительство нескольких водных объектов», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что в прошлом году были введены в эксплуатацию два объекта.

«Это водохранилище «Кенсай-Коскорган-2» (вместимость 18 млн кубометров, стоимость проекта - 5,6 млрд тенге). Это позволяет обеспечивать поступление дополнительных 34 млн кубических метров поливной воды в год. И бетонирование 59 км Туркестанского магистрального канала позволило сэкономить 60 млн кубометров воды (стоимость проекта - 16,5 млрд тенге). Кроме того, будут построены водохранилища «Байдибек ата» и «Боралдай». В регионе постоянно ведутся работы по очистке и ремонту каналов», - добавил аким.


Туркестанская область   Акимат   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК