60% людей в мире видят в ИИ новые возможности для трудоустройства

Вместо постепенного восстановления после кризисных 2020–2021 годов доклад отмечает неожиданное замедление прогресса. За исключением этого периода небольшое повышение глобального Индекса человеческого развития, прогнозируемое в новом докладе, является самым незначительным с 1990 года.

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Доклад о человеческом развитии за 2025 год «Вопрос выбора: люди и возможности в эпоху искусственного интеллекта (ИИ)» анализирует прогресс в области развития по целому ряду показателей, составляющих Индекс человеческого развития (ИЧР), который охватывает достижения в области здравоохранения и образования, а также уровень доходов.

Прогнозируемое значение ИЧР за 2024 год свидетельствует об отсутствии существенных позитивных изменений во всем мире.

Помимо тревожных темпов замедления глобального развития, в докладе отмечается увеличение неравенства между богатыми и бедными странами. Поскольку традиционные пути развития всё больше сужаются под давлением глобальных вызовов, необходимы решительные меры, чтобы выйти из состояния длительной стагнации прогресса.

— На протяжении десятилетий мы двигались по пути достижения очень высокого уровня человеческого развития к 2030 году, но текущее замедление сигнализирует о реальной угрозе для глобального прогресса, — отметил Ахим Штайнер, администратор ПРООН. — Если медленный прогресс 2024 года станет «новой нормой», то достижение целей, поставленных на 2030 год, может быть отложено на десятилетия. Все это сделает наш мир менее безопасным, более разобщенным и более уязвимым к экономическим и экологическим потрясениям.

Согласно докладу, разрыв между странами с низким и очень высоким Индексом человеческого развития увеличивается уже четвёртый год подряд.

Развивающиеся страны с низкими показателями ИЧР сталкиваются с серьёзными вызовами в условиях усиливающейся напряжённости в мировой торговле, усугубляющегося долгового кризиса и индустриализации, не сопровождающейся созданием рабочих мест.

- На фоне глобальных потрясений нам необходимо срочно искать новые способы стимулирования развития, — сказал Штайнер. - Поскольку искусственный интеллект продолжает стремительно проникать во многие сферы нашей жизни, мы должны серьезно рассмотреть его потенциал для развития. Новые технологии появляются почти ежедневно. И хотя ИИ не является универсальным решением всех проблем, от наших сегодняшних решений зависит, сможем ли мы придать новый импульс развитию и открыть перед человечеством другие возможности и перспективы.

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В докладе представлены результаты недавнего опроса, согласно которому люди выражают сдержанный оптимизм по поводу изменений, связанных с внедрением искусственного интеллекта.

Каждый второй опрошенный в мире считает, что его работа может быть автоматизирована. При этом 60% респондентов уверены, что ИИ откроет для них новые карьерные возможности, в том числе в еще не существующих профессиях.

Лишь 13% участников опасаются, что ИИ может привести к сокращению рабочих мест. В то же время в странах с низким и средним уровнем ИЧР 70% респондентов ожидают, что искусственный интеллект повысит их производительность, а две трети планируют использовать ИИ в сфере образования, здравоохранения или на работе в следующем году.

Авторы доклада выступают за человеко-ориентированный подход к ИИ, который позволит кардинально переосмыслить стратегии развития. Результаты опроса показывают, что люди во всем мире готовы к подобной «перезагрузке».

В докладе выделены три ключевых направления изменений:

Построение экономики, в которой люди сотрудничают, а не конкурируют с ИИ.

Обеспечение человеческого участия и контроля на всех этапах жизненного цикла ИИ — от разработки до внедрения.

Модернизация систем образования и здравоохранения с учётом потребностей 21 века.

Демократизация искусственного интеллекта уже началась. Почти каждый пятый участник опроса уже использует ИИ в повседневной жизни. Большинство респондентов из стран с низким уровнем человеческого развития планируют начать применять ИИ в сфере образования, здравоохранения или на работе в течение следующего года. Так, задача устранения разрыва в доступе к электричеству и интернету становится как никогда актуальной, чтобы никто не остался в стороне от новых возможностей. Однако одного доступа недостаточно: настоящее неравенство будет определяться тем, насколько эффективно ИИ сможет усиливать человеческие способности, а не заменять их.

- Решения, которые мы примем в ближайшие годы, определят наследие этой технологической трансформации для человеческого развития, — сказал Педро Консейсао, директор Офиса ПРООН по подготовке Доклада о человеческом развитии. - При правильной политике и фокусе на человеке ИИ может стать важным мостом к новым знаниям, навыкам и идеям, способным расширить возможности всех — от фермеров до владельцев малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что ИИ значительно изменит систему безопасности и охраны труда.