60-летняя Зульфия Габидуллина завоевала бронзу на этапе Мировой серии по плаванию

Казахстанская спортсменка, первая в истории страны чемпионка Паралимпийских игр Зульфия Габидуллина в 60 лет выиграла новую награду международных соревнований, передает Kazinform.

Спортсменка из Тараза своим примером показывает, что возраст для нее — не проблема. На этапе Мировой серии по плаванию среди паралимпийцев, который проходил с первого по третье мая в Париже Зульфия Габидуллина выступила на дистанции 150 метров комплексным плаванием.

Она проплыла дистанцию за 3 минуты 47 секунды, и это оказалось третьим результатом дня и принесло Габидуллиной бронзовую награду. На пьедестал поднялись также спортсменки из Узбекистана и России.

Кроме того, на этих стартах Диас Кенжебек установил рекорд Азии в классе S10 в дисциплине 100 м на спине, показав результат 1 минуту 3 секунды.

В данных соревнованиях от Казахстана принимали участие Зульфия Габидуллина, Наталья Звягинцева, Диас Кенжебек, Ержан Салимгереев, Саулет Рахманберды и Максат Сарсембаев.

В ближайшее время команда Казахстана примет участие в международных соревнованиях, которые состоятся с 7 по 9 мая в Берлине. Состязание являются рейтинговыми на Азиатские параигры, которые пройдут с 18 по 26 октября в Нагое.

— Наша главная цель — выполнить спортивные нормативы и показать лучшие результаты, — сказал главный тренер по параплаванию Центра спортивной подготовки лиц с ограниченными физическими возможностями Айдар Картпаев.

Стоит отметить, что в этапе Мировой серии по плаванию среди паралимпийцев в Париже приняли участие около 200 спортсменов из 37 стран мира.

