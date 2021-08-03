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60 человек с «красным» статусом оштрафовали за неделю в Алматы

3 Августа 2021 01:03
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60 человек с «красным» статусом оштрафовали за неделю в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - 60 человек с «красным» статусом выявили с помощью приложения Ashyq за неделю в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 26 июля по 1 августа выявлено было 60 физических лиц, которые нарушили режим домашнего карантина. Были отмечены в местах массового скопления. Они привлечены к административной ответственности», - сказала в ходе брифинга РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

Она отметила, что всего с момента внедрения программы Ashyq с апреля по 1 августа были применены административные меры к 172 физическим лицам за нарушение домашнего карантина, это лица, у которых был «красный» статус.

Ранее директор городской Палаты предпринимателей Айтуар Кошмамбетов заявил, что проект Ashyq в Алматы набирает популярность . Если в начале июня насчитывалось 1 700 участников, то на сегодня их уже 6 419.

Он отметил, что по всему Казахстану зарегистрировано в «Ashyq» уже 68 370 субъектов предпринимательства.

Наибольшее количество участников проекта:

- объекты общественного питания – 2 242

- рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные) – 1117

- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг - 835

- детские оздоровительные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет) – 491

- фитнес-клубы, включая йога центры, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры- 426

Асель Калыкова ранее рассказала , где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы.



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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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