60 человек размещены в пункты эвакуации в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в регионе сложилась очень сложная метеорологическая обстановка.

— На большей территории области спасатели совместно с местными исполнительными органами и полицией проводят аварийно-спасательные работы. С автодорог различного значения проводится эвакуация людей. По состоянию на 22:00 жертв и пострадавших нет. В пунктах эвакуации размещены 60 человек, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Так, буландынские спасатели нашли пропавшего пастуха, который выехал верхом на лошади из крестьянского хозяйства за скотом и не вернулся. Поисковые работы велись в 16 км от города Макинска. Пропавший был обнаружен под мостом в северо-западной промышленной зоне. Мужчина в медицинской помощи не нуждался.

В Степногорске спасатели эвакуировали людей, которые остались в снежном перемете на тракторе.

Спасатели призвали жителей и гостей области соблюдать меры безопасности: по возможности воздержаться от дальних поездок, следить за информацией о закрытии автодорог и при ухудшении погодных условий не выезжать за пределы населённых пунктов.

Напомним, в семи областях Казахстана ограничили движение на трассах из-за непогоды.