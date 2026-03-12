    00:57, 12 Март 2026 | GMT +5

    60 человек размещены в пункты эвакуации в Акмолинской области

    В Акмолинской области из-за непогоды продолжается эвакуация людей с автодорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из-за непогоды на ряде трасс Казахстана ввели ограничения
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в регионе сложилась очень сложная метеорологическая обстановка.

    — На большей территории области спасатели совместно с местными исполнительными органами и полицией проводят аварийно-спасательные работы. С автодорог различного значения проводится эвакуация людей. По состоянию на 22:00 жертв и пострадавших нет. В пунктах эвакуации размещены 60 человек, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    Так, буландынские спасатели нашли пропавшего пастуха, который выехал верхом на лошади из крестьянского хозяйства за скотом и не вернулся. Поисковые работы велись в 16 км от города Макинска. Пропавший был обнаружен под мостом в северо-западной промышленной зоне. Мужчина в медицинской помощи не нуждался.

    В Степногорске спасатели эвакуировали людей, которые остались в снежном перемете на тракторе.

    Спасатели призвали жителей и гостей области соблюдать меры безопасности: по возможности воздержаться от дальних поездок, следить за информацией о закрытии автодорог и при ухудшении погодных условий не выезжать за пределы населённых пунктов.

    Напомним, в семи областях Казахстана ограничили движение на трассах из-за непогоды. 

    Оксана Матасова
