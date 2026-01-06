6 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

67 лет назад (1959) родился ГРОМОВ Сергей Николаевич — член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Фото: ortcom.kz

Родился в Талды-Курганской (ныне Жетысуской) области. Окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-гидротехник (1981); Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1991); Университет «Аулие-Ата», юрист (2002).

Трудовая деятельность: ассистент, преподаватель, секретарь комитета комсомола Джамбулского гидромелиоративно-строительного института (1981-1983); заведующий отделом Джамбулского обкома, первый секретарь Джувалинского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985); секретарь парткома совхоза (1985-1987); второй секретарь Луговского райкома партии (1987-1991); начальник отдела внешнеэкономических связей АПК «Крымский», Краснодарский край (1991-1992); генеральный директор по производству компании «Аграрные технологии России», г. Москва (1992-1993); первый заместитель генерального директора АО «Алтрос», генеральный директор фирмы «Алтрос-Агро», Краснодарский край (1993-1996); директор представительства фирмы «Союз-Мунай» по Жамбылской области, старший менеджер по инвестициям фирмы «FESA Int.» (1996-1998); аким Меркенского района (1998-2001); первый заместитель акима Южно-Казахстанской области (2001-2003); директор департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Южно-Казахстанской области (2003); государственный инспектор организационного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2003-2004); государственный инспектор государственной инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2007); руководитель центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2007); заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2007-2008); секретарь НДП «Нур Отан» — руководитель центрального аппарата (2008-2011); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2011-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2013-2019); заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан (2016-2019); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности — с декабря 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Содружество» МПА СНГ; медалью «Ерен еңбегі үшін».

60 лет назад (1966) родился ОНАЛБАЕВ Онталап Серикбаевич — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

Фото: Gov.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет; Казахский государственный юридический университет.

Трудовая деятельность: референт в МИД РК (1994-1995); атташе Департамента консульской службы МИД РК (1995-1997); атташе, третий секретарь Посольства РК в Иране (1997-2001); второй, первый секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, советник Департамента консульской службы МИД РК (2001-2003); первый секретарь Посольства РК в Кыргызстане; первый секретарь, советник Посольства РК в Иране (2003-2009); начальник управления Департамента Азии и Африки МИД (2009-2011); советник-посланник Посольства РК в Иране (2011-2012); генеральный консул РК в г. Горгане (Иран) (2012-2018); руководитель управления Ближнего Востока, Азии и Африки ДКС (2018-2019); заместитель директора ДКС, Директор Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки (2019-2022); советник Министра иностранных дел, Посол по особым поручениям МИД РК (2022-2024).

На занимаемой должности — с марта 2024 года.

55 лет назад (1971) родился КУЗЕМБАЕВ Талгат Пердебекович — солист оперы Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Фото: mediastar.kz

Родился в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил вокально-хоровой факультет Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы, солист оперы и камерного оркестра, педагог по вокалу (1998); ассистентуру-стажировку профессора, народного артиста РК Г. К. Есимова (2000).

Лауреат Государственной премии РК (2006), лауреат Республиканского конкурса вокалистов имени К. Байсеитовой (1998), Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» (2001), Международного конкурса вокалистов Б. Тулегеновой (2004), дипломант Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки; удостоен звания «Қазақстанның халық әртісі» (2023).

48 лет назад (1978) родился АБДЫКАДИРОВ Малик Сейлханович — руководитель аппарата акима Мангистауской области.

Фото: gurk.kz

Родился в Ташаузской области (Туркменистан). Окончил Университет «Кайнар» (1999); Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (2011); Абердинский университет, магистратура (2011).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Бейнеуского района Мангистауской области (1999-2000); помощник прокурора г. Жанаозен (2000-2001); старший помощник прокурора г. Актау (2001-2002); начальник отдела по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры г. Актау (2004); помощник прокурора г. Актау (2004-2005); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений по административным и гражданским делам и исполнительского производства (2005-2006); начальник отдела управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Мангистауской области (2006-2008); старший прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений по административным и гражданским делам и исполнительского производства (2008); помощник главного транспортного прокурора по надзору за соблюдением прав лиц, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание (2011-2013); прокурор управления экстрадиции международно-правовой помощи Департамента международного сотрудничества (2013-2014); административный менеджер проекта «Западная Курна-2» компании «Лукойл Оверсиз» (2014-2015); заместитель руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Мангистауской области (2017-2019); руководитель Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Мангистауской области (2019); руководитель Департамента комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области (2019-2020); заместитель акима города Актау (07.2020-11.2022); руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области (2022-2023); заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Өзенмұнайгаз» (2023-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

45 лет назад (1981) родился ИМАШЕВ Азамат Болатович— руководитель Управления физической культуры и спорта Павлодарской области.

Фото: instagram.com/prokadrykz/

Родился в Акмолинской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, специальность «Экономист-менеджер»; Карагандинский государственный университет им. Букетова; Кокшетауский университет им. Мырзахметова, специальность «Экономика и бизнес».

Трудовая деятельность: менеджер ОО «Федерация Каратэ-до и боевых искусств» (2002-2006); вице-президент ОО «Федерация Кекушинкай каратэ-до города Астаны» (2007-2011); методист РГКП «Центр подготовки Олимпийского резерва» Управления туризма и физической культуры города Астана (2012); тренер по таеквондо ГККП «Центр подготовки Олимпийского резерва» (2012-2014); заместитель директора РГКП «Центр подготовки Олимпийского резерва» управления туризма и физической культуры города Астана (2014-2016); методист РГКП «Центр подготовки Олимпийского резерва» акимата города Астана» (2016); заместитель директора РГКП «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий» акимата города Астана» (2016-2017); руководитель РГКП «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий» акимата города Астана (2017-2018); руководитель ГКП «Детско-юношеская спортивная школа № 7» акимата города Астана (2018-2022); заместитель директора РГКП «Дирекция развития спорта» (2022-2024); заместитель председателя Комитета спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК (2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

Также в этот день родились:

156 лет назад (1870-1917) родился БИКЕУЛЫ Мурсейит — первый собиратель, переписчик произведений Абая, его литературный секретарь.

Окончил Семипалатинскую четырехгодичную русскую школу. Рукописи М. Бикеулы дошли до Петербурга, где и были впервые напечатаны крымско-татарским просветителем Абдурефи Боданинским.

Первый учитель Шакарима Кудайбердиева — юного племянника Абая. Учил его по настоянию Абая русскому языку. Работал писарем и толмачом в канцелярии Семипалатинского уезда. До того, как стал секретарем Абая, открыв школу, занимался обучением сельских детей. Помимо того, что принимал участие в издательстве первого сборника стихов великого поэта (1909 год), все оригиналы трудов Абая дошли до нас благодаря трем его рукописям, сделанным в 1905, 1907, 1910 гг. Сегодня эти документы хранятся вместе с другими ценными рукописями в фонде Казахской национальной научной академии. Неоценимый подвижнический вклад помощника великого поэта в абаеведение отмечал еще М. Ауэзов.

94 года назад (1932-2021) родился НАДИРОВ Надир Каримович — казахстанский ученый, доктор химических наук, академик АН Казахской ССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат Государственной премии в области науки и техники Казахской ССР, почетный нефтяник СССР и Казахстана.

Фото: Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг»

Родился в Нахичеванской АССР (Азербайджанская ССР). Окончил Кзыл-Ординский педагогический институт, учитель химии и биологии (1953); аспирантуру Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (1956).

Трудовая деятельность: старший пионервожатый средней школы (1948-1949); учитель химии и биологии в пос. Каратау Джамбулской области (1953-1956); заведующий кафедрой химии Хабаровского педагогического института (1959-1968); проректор по научной работе и заведующий организованной им первой в республике кафедрой химической технологии переработки нефти и газа Казахского химико-технологического института, г. Чимкент (1968-1975); директор Института химии нефти и природных солей АН КазССР, г. Гурьев (1975-1984); главный учёный секретарь и член президиума Академии наук КазССР (1977-1986); главный научный сотрудник Института химии нефти и природных солей Академии наук Казахстана (1986-1987); начальник филиала Всесоюзного НИИ нефти, первый вице-президент НПО «Казнефтебитум» (1987-1990); заместитель генерального директора НПО «Казнефтебитум» (1990-1993); первый вице-президент Национальной инженерной академии РК (с 1995 года); главный редактор научно-технического журнала «Нефть и газ» (с 1996 года).

В 1970–1980 гг. Надир Каримович заложил основы нефтяной науки и индустрии Казахстана. Автор многотомной нефтегазовой энциклопедии в виде более 30 собственных и коллективных монографий, свыше 1400 научных публикаций. Автор восьми научных открытий (это единичный пример для суверенного Казахстана); свыше 260 патентов и авторских свидетельств на изобретения, 10 учебных пособий. Под редакцией академика издано 54 сборника научных трудов и материалов конференций.

Награжден орденами Трудового Красного знамени (1981), «Құрмет» (1999), «Достык» ІІ ст. (2006), «Парасат» (2011); медалями «Астана» (1998), «100 лет нефтяной промышленности Казахстана» (1999), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2011), «За заслуги в развитии науки РК» (2002), «Тыңға 50 жыл» (2004), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), Золотой медалью Французской ассоциации содействия промышленности (Франция) (2003), Золотой медалью им. А. М. Подгорного (Украина) (2003). Удостоен звания маршала науки с вручением медали Наполеона (Франция).

78 лет назад (1948-2024) родился РЕДКОКАШИН Владимир Николаевич — казахстанский политический и общественный деятель.

Фото Vlast.kz

Родился в Акмолинске. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист; Челябинский государственный институт культуры, методист-организатор культурно-просветительной работы.

Трудовая деятельность: сварщик треста «Целинсантехмонтаж» (1966-1967); служба в рядах Советской Армии (1967-1968); шофер Целиноградского автопарка № 1, сварщик Целиноградского вагоноремонтного завода (1969-1973); ответственный исполнитель БММТ «Спутник» при Целиноградском обкоме ЛКСМК (1973-1974); заместитель директора, директор Дворца молодежи г. Целиноград (1974-1983); инструктор Целиноградского обкома партии (1983-1989); заместитель начальника, начальник Акмолинского областного управления культуры (1989-1994); директор СП «Фридрих Ак жол» (1994-1996); директор Дворца целинников Акмолы (1996-1997); директор Центра делового и культурного сотрудничества Акмолы (1997-1998); генеральный директор ГКП «Конгресс-холл» (1997-2003); секретарь маслихата Астаны (2003-2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию (2011-2017); президент Высшего коллегиального совета Национального центра независимой экзаменации (2018); член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

57 лет назад (1969-2022) родился КАЗЫБАЕВ Батыр Какимжанович — известный казахстанский журналист, медиаменеджер.

Фото: almaty.tv

Родился в Алматы в семье известного казахстанского журналиста, писателя и государственного деятеля Какимжана Казыбаева. В разные годы работал советником Премьер-Министра по связям с общественностью, заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра, являлся генеральным директором медиахолдинга «Алаш Медиа Групп», куда входят такие информационные ресурсы, как Tengrinews.kz, Massaget.kz и Vesti.kz, радиостанции Tengri FM и «Жұлдыз FM», а также телеканал СТВ. В 2017 году Батыр Казыбаев стал одним из учредителей и членом правления Казахстанского медиаальянса.