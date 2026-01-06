6 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1938 году в Акмолинский лагерь жен изменников родины (АЛЖИР) прибыла первая партия женщин с детьми в возрасте от однго до трех лет. Крупнейший советский женский лагерь был создан в августе 1937 года в населенном пункте Тонкерис (прежнее название Малиновка), расположенном юго-западнее Астаны. В годы Второй мировой войны в лагере находилось около восьми тысяч заключенных женщин. В начале 1950 года АЛЖИР был ликвидирован, но фактически был закрыт в 1953 году.

В 1971 году в Алматы был создан первый в Казахстане Центр научно-технической информации.

Основные функции центра — формирование системы научно-технической информации и информационных ресурсов в сфере науки, технологий и инноваций; оценка научно-технического потенциала и проведения научных и аналитических исследований в области влияния технологий на развитие общества и экономики; анализ научного обеспечения отраслей экономики и действующих приоритетов научно-технологического и социально-экономического развития страны.

В 2009 году Казахская медицинская академия была преобразована в Медицинский университет «Астана» и вошла в состав Национального медицинского холдинга. Клиническими базами университета стали крупнейшие национальные и республиканские центры и научно-исследовательские институты, дочерние организации Национального медицинского холдинга.

В 2010 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение марку, посвященную председательству Республики Казахстан в ОБСЕ.

Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация — гребенчатая, номинал — 230 тенге. Художник — Данияр Мухамеджанов.

В 2012 году управление культуры Кызылординской области издало сборник дисков «Неповторимые голоса». В сборник, состоящий из 28 дисков, вошли записи песен и кюев, а также литературных произведений в исполнении авторов — 225 известных деятелей музыки и литературы, актеров и ученых, выходцев из региона. Среди них такие известные люди, как Мустафа Шокай, Абдильда Тажибаев, Мухамеджан Каратаев, Аскар Токмагамбетов, Ауельбек Коныратбаев, Зейнолла Шукуров, Абдижамиль Нурпеисов, Калтай Мухамеджанов.

В 2012 году в Экибастузе появился глобус Казахстана. Автор работы — экибастузский скульптор Гамал Сагиденов — окрестил свое новое творение Монументом мира и согласия. Представляет он собой дорическую колонну с голубями — символами мира, и все это вокруг земного шара — глобуса, на котором изображено географическое очертание Казахстана.

В 2014 году Европейская бизнес-ассамблея присудила ТОО «Астанагорархитектура» престижную европейскую награду «Best Enterprise» («Лучшее предприятие») в сфере архитектуры и строительства за достижения в профессиональной деятельности и в области качества.

В 2016 году чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин был признан лучшим бойцом 2015 года по версии американского сайта Boxing.com.

В 2017 году в порт Тартус Сирийской Арабской Республики, расположенный на побережье Средиземного моря, прибыл гуманитарный груз из Казахстана. Передачу груза сирийским властям осуществил посол РК в Иордании Азамат Бердыбай.

Гуманитарный груз весом 500 тонн в 33 контейнерах, состоящий из продуктов питания и медикаментов, был предназначен для сирийского народа, переживавшего последствия почти шестилетней войны.

В 2019 году в Талгарском районе Алматинской области открылся круглогодичный горнолыжный комплекс спортивно-семейного типа «Ой-Қарағай — Лесная сказка», который действует вне зависимости от времени года. Летом лыжные трассы становятся велосипедными.

Общая площадь горнолыжного комплекса «Ой-Қарағай — Лесная сказка» составляет 85 га. Комплекс расположен на высоте 1500-1800 метров над уровнем моря. В ближайшие годы длину существующих 13-километровых трасс катания планируется довести до 40 километров.

В 2020 году Казахстан и США подписали соглашение о воздушном сообщении, устанавливающее правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между странами. Соглашение является первым для Республики Казахстан, предусматривающим принципы «открытого неба» в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта.

В 2025 году казахстанский фильм «Граждане крыши» стал триумфатором на индийском кинофестивале «Золотой лев» (GLIFF). Лента одержала победу сразу в двух номинациях: лучший международный полнометражный фильм, а режиссер Гульшат Смагулова получила награду в категории «лучший дебют режиссера».

Особенностью этого проекта стало большое количество женских дебютов в ключевых ролях: продюсера Алии Шарипбаевой, автора сценария Жанны Тимофеевой, художника-постановщика Елены Аитовой и актрисы Лидии Ярцевой. Таким образом, фильм стал площадкой для раскрытия новых талантов в казахстанском кинематографе.