6 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

В 1925 году в журнале «Таң» было опубликовано первое исследование эпоса «Қобыланды», проводимое Алиханом Бокейхановым. Эпос «Қобланды» является наиболее исследованным из казахских эпосов. Варианты эпоса указывают на пять периодов жизни батыра — от IX до XVIII века, однако реально он жил в XV веке во времена хана Абылхаира и становления Казахского ханства. Обширный эпос не был создан сразу, в процессе написания он изменялся в соответствии с бытом, потребностями жизни, историческими периодами. В сохранении и развитии этого исторического памятника приняли участие многочисленные жырау, которые могли создавать, запоминать и передавать из поколения в поколения бесчисленные строки народных сказаний. Впервые предание о Қобыланды опубликовал Василий Радлов.

В 1927 году в Уральске состоялся первый вечер казахской музыки, организованный выдающимся искусствоведом, композитором и этнографом, народным артистом Казахстана Александром Затаевичем (1869-1936). Как известно, им были изданы такие популярные сборники, как «1000 песен казахского народа» и «500 казахских песен и кюев». Композитор также содействовал организации гастролей творческих коллективов Казахстана в Москву и другие города СССР. В октябре 1923 года в российской столице впервые прошел вечер казахской музыки, организованный Александром Викторовичем. Через четыре года подобный концерт состоялся в Московской консерватории, во время которого оркестр русских народных инструментов исполнил кюи в аранжировке Александра Затаевича.

В 1944 году вышло постановление Совнаркома ЦК КП (б) Казахстана «Об организации в городе Алма-Ате театра юных зрителей» (ныне — Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац). 7 ноября 1945 года театр представил алматинцам свои первые спектакли: «Красная Шапочка» Е. Шварца в постановке Н. Сац, «Осада Лейдена» Исидора Штока в постановке драматурга и режиссера Виктора Розова.

В 1985 году угольный разрез «Богатырь» был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный разрез в мире. Его проектная мощность — 52 миллиона тонн угля в год. Угольный разрез «Богатырь» — угледобывающее предприятие, расположенное в городе Экибастузе.

В 1995 году опубликован Указ Президента Республики Казахстан «О Конституции Республики Казахстан».

«Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию», — говорится в Указе.

В 1997 году впервые состоялся чемпионат мира по национальной борьбе «Қазақша күрес». Қазақша күрес — казахская национальная борьба. Является одним из древних видов спорта у казахов. Казахстанские историки доказали, что во время боевых походов и обороны территории казахские батыры применяли приемы этого вида борьбы.

В 2010 году вышло в свет новое издание уникальной, когда-то запрещенной по политическим причинам, книги — кандидатской диссертации Ельтока Дильмухамедова «Восстание казахов под руководством Кенесары Касымова в 1837–1847 гг.».

В сталинские годы защита диссертации была аннулирована, монографию изъяли из всех библиотек Советского Союза. Семья Е. Дильмухамедова все эти десятилетия бережно хранила единственный сохранившийся авторский экземпляр уникальной работы. Сегодня это научное исследование переживает второе рождение: книга издана заново, полностью восстановлена, включая уникальные карты с маршрутами походов хана Кене, записями песен, посвященных народному герою.

В 2014 году фантастическая «Птица» юной художницы Виталины Илькаевой получила золотую медаль на 44-м Международном детском конкурсе художественного творчества в Японии. Ее работа вошла в книгу лучших детских рисунков конкурса.

В 2016 году первый поезд по новой железной дороге Душанбе-Курган-Тюбе-Куляб повел тепловоз серии ТЭЗЗ № 0300, выпущенный локомотивосборочным заводом в Астане по новейшей технологии и демонстрирующий высокие технические возможности.

В 2016 году Национальный музей Республики Казахстан выпустил каталог изделий из золота и серебра — от бронзового века до эпохи средневековья.

Вся представленная в издании коллекция является частью фондов музея. В нем хранятся находки из кургана Иссык, могильников Берел, Нагорненский, Бесоба, Актасты и других памятников. Также посетители могут увидеть уникальные находки из курганов раннесакского времени Восточной Сарыарки, погребения сарматской жрицы, клад золотых изделий, обнаруженный на городище Сайрам.

В 2019 году в столице на улице Абая открылась Аллея писателей. Новая достопримечательность города протянулась от пересечения улиц Абая и Сембинова до улицы Егемен Казахстан. Ее площадь составила 1,2 га. Здесь посажено 50 елей и установлено 428 светильников. А в самом сердце аллеи установили книгу из мрамора со словами Абая.

В 2019 году во Дворце независимости прошло первое заседание Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В рамках заседания были рассмотрены значимые стратегические проблемы с учетом мнения общественности и гражданского общества, обсуждены механизмы обеспечения конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов, рассмотрены предложения по плану работы Национального совета.

В 2021 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе Офиса цифрового правительства, включающего в себя национальный аналитический центр, центр цифровой трансформации и национальный проектный офис.

В рамках его работы осуществляется автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых показателей и т. д. Центр цифровой трансформации занимается реинжинирингом процессов государственных органов и переводом их в цифровой формат.

В 2021 году в Алматинской области стартовали съемки художественного кинопроекта «Слова назидания Абая». Каждая серия телевизионного проекта является полноценным сюжетом с отдельной историей главного героя. В роли главного героя выступали известные актеры казахстанского кинематографа — Нурлан Алимжанов, Жан Байжанбаев, Ерик Жолжаксынов, Тунгушбай Жаманкулов, Аружан Джазильбекова, Берик Айтжанов, Аян Утепберген и другие.

Новый проект Телерадиокомплекса Президента РК внес свою частицу в понимание мира Абая, укрепление духовно-философской связи великого сына казахского народа со всем человечеством.

В 2021 году в Казахстане был создан словарь «СӨЗТҮЗЕР. Қате қолданыстар сөздігі». Авторы проекта выявили, классифицировали и проанализировали самые распространенные ошибки на государственном языке в информационном поле страны. На его страницах представлены конкретные примеры неправильного употребления слов на казахском языке, а также распространенные орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки.

Словарь рекомендован в первую очередь редакторам казахскоязычных СМИ, для постоянного использования, а также широкой публике, стремящейся писать грамотно на казахском языке.

В 2023 году в Астане был нарисован мурал памяти Дархана Джуза (Darkhan Juzz). Мурал находится по адресу: проспект Абая, 11. Проект поддержал художник Асхат Орынбасаров, а также администрация города. Идея мурала представляет Дархана как самурая, но вместо оружия у него гитара, символ музыки, которой он раскрывал сердца своих поклонников. Круг же, окружающий образ, символизирует дом, а также тюркско-тенгринский символ мира.

Darkhan Juzz родился 9 августа 1991 года в Алматы. Популярный инди-поп-исполнитель, автор песен и саунд-продюсер. Его творчество сочетало в себе акустическую гитару и чувственную лирику. Дархан скончался 24 февраля 2023 года в результате ДТП во время отдыха на острове Пхукет.

В 2024 году бронзовым призером Паралимпийских игр стала Даяна Федосова, выступившая в весовой категории 57 килограммов в классе J2. Она победила спортсменку из Турции Дендю Ешилюрт. Спортсменка завоевала почетное третье место и пополнила копилку страны еще одной медалью.

В 2024 году серебряным призером Паралимпйиских игр стал Ергали Шамей, выступавший в классе J1 в категории до 73 кг. В финале он уступил румынскому спортсмену Флорин-Александру Болого.