6 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

58 лет назад (1967) родился ДЖУНУСОВ Толеужан Сабырович — заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе (1990); Карагандинский юридический институт МВД Республики Казахстан (2000).

Трудовая деятельность: командир мотострелкового взвода в Вооруженных Силах СССР; сотрудник оперативно-следственных подразделений органов МВД и ГСК Республики Казахстан; сотрудник оперативного и руководящего состава 4, 5 департамента, инспекции, ДКНБ по Алматы, департамента кадров КНБ и Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

На занимаемой должности — с апреля 2020 года. Награжден орденом «Құрмет»; медалями.

51 год назад (1974) родился НУРТАЕВ Сергей Нуртаевич — казахстанский дипломат, кандидат экономических наук.

Родился в Алматы. Окончил факультет правоведения Казахского государственного университета имени аль-Фараби, юрист (1998); Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ, государственное и муниципальное управление (2007).

Трудовая деятельность: советник Совета директоров компании по управлению пенсионными активами «Жетысу», г. Алматы (1998-2002); третий секретарь посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2002); консул РК в г. Абердин (Шотландия) (2002-2004); генеральный консул РК в Санкт-Петербурге (2004-2007); временный поверенный в делах РК в Греческой Республике, г. Афины (2007-2009); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Греческой Республике (2009-2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике (2015-2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству (2017-2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству (2021-2024).

Награжден медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008).

51 год назад (1974) родился ДЖОЛДАСБЕКОВ Нуржан Утепбаевич — судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, юрист (1997).

Трудовая деятельность: социальный работник Кировского районного отдела социального обеспечения Чимкентской области (1991-1992); рабочий крестьянского хозяйства «Жидек» Чимкентской области (1992-1993); ведущий специалист, главный специалист Управления юстиции Северо-Казахстанской области (1997-1999) начальник отдела по организационно-аналитической работе Департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции Республики Казахстан (1999-2000); главный специалист Управления по обеспечению исполнительного производства и работы приставов Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции Республики Казахстан (2000-04.2001); начальник отдела статистики и анализа Департамента по организации деятельности исполнительного производства Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2001); консультант, старший эксперт государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (10.2001-04.2004); судья суда района Сарыарка города Астаны (09.04.2004-09.2007); председатель суда № 2 района Сарыарка города Астаны (21.09.2007-07.2012); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда (2012-2015).

На занимаемой должности с декабря 2015 года.

Также в этот день родились:

97 лет назад (1928-1978) родился АЛПЫСБАЕВ Хасан Алпысбаевич — археолог, кандидат исторических наук.

Родился в ауле № 14 Баянаульского района Павлодарской области, в семье крестьянина-кочевника Мусапирова Алпысбая. Окончил исторический факультет Среднеазиатского Государственного университета (1950). Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности «Археология» на тему: «Позднепалеолитическая стоянка Костенки II» (1958).

Трудовая деятельность: работал в Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции, Кыргызской археолого-этнографической экспедиции, а затем в Северо-Казахстанской и Илийской археологических экспедициях; научный сотрудник отдела первобытной археологии Института истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова АН КазССР; руководил Каратауским палеолитическим отрядом (1957-1960). Тогда впервые на территории Южного Казахстана (хребет Каратау) были открыты и исследованы уникальные палеолитические стоянки Борыказган, Танирказган. Х. А. Алпысбаев первым высказал предположение, что территория Казахстана является одним из центров расселения древнейшего человека.

Одним из интереснейших открытий Х. А. Алпысбаева является обнаружение палеолитической стоянки им. Ч. Валиханова. Это открытие сохраняет свою значимость и по сей день, приобретает еще большую актуальность при исследовании древнейшей истории Казахстана, при установлении стратиграфии четвертичных антропогеновых отложений, а также для восстановления истории фауны антропогена Казахстана.

Итогом многочисленных исследований Х. А. Алпысбаева стала монография «Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана». Умер Хасан Алпысбаев 30 апреля 1978 года в Алматы.