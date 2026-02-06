6 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1955) родился КАРПЫКОВ Абай Садвакасович — кинорежиссер, продюсер, киносценарист, актер, член Союза кинематографистов СССР.

Фото: inbusiness.kz

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Московский государственный историко-архивный институт, режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. Герасимова.

Работал редактором главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров Казахской ССР. Является продюсером первых отечественных сериалов «Перекресток» и «Саранча». Снял художественные фильмы «Полторы штуки», «Влюбленная рыбка», «Воздушный поцелуй», «Дорога дорогой, дорогая», документальные фильмы «Автобус в час пик», «Бахыт. Первая кровь», «Ясновидец Мажикен», «Тот, кто нежнее», «Фара». Его первый короткометражный художественный фильм «Клочок неба» был удостоен приза ЦК ЛКСМ как лучший мини-фильм на республиканском смотре-конкурсе работ молодых кинематографистов «Бастау-83».

66 лет назад (1960) родился СМАГУЛ Бахытбек — председатель Ассоциации Qazaqstan ardagerleri.

Фото: egemen.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Центрально-Азиатский университет, юрист; Казахский национальный университет имени аль-Фараби, журналист.

Трудовая деятельность: инженер технадзора Калининского РСУ (1985-1989); заместитель директора кооператива (1989-1995); начальник УВС г. Алматы (1995-1996); директор рынка «Болашак» г. Алматы (1996-1997); главный администратор «Зеленого рынка» г. Алматы (1997-1998); директор рынка «Салем» (1998-1999); заместитель генерального директора ТОО «ТайКазанТехносервис» (2000-2005); председатель Ассоциации Qazaqstan ardagerleri, президент спортивного клуба таэквон-до имени А. Шайхиева и ОФ «Сауап» (2005-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2012-2015); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва (2021-2023).

65 лет назад (1961) родился АЛДАБЕРГЕНОВ Адылбек Калибекович — генеральный директор РГКП «Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан», генерал-майор в отставке.

Фото: Kazinform

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище; Военную академию имени М. В. Фрунзе.

Трудовая деятельность: командир группы специального назначения отряда специального назначения; командир роты специального назначения, начальник штаба — заместитель командира отряда специального назначения (1988-1992); заместитель командира, командир парашютно-десантного батальона отдельной воздушно-десантной бригады (1992-1993); начальник штаба — заместитель командира, командир десантно-штурмовой бригады (1995-2001); заместитель командующего, начальник штаба — первый заместитель командующего Мобильными силами (2001-2004); начальник штаба — первый заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» (2004-2007); первый заместитель командующего войсками регионального командования — начальник штаба Регионального командования «Восток» (2007-2009); командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск ВС РК (2009-2013); первый заместитель главнокомандующего — начальник штаба Сухопутных войск ВС РК (2013-2016); заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан (2016).

На занимаемой должности — с апреля 2024 года.

59 лет назад (1967) родился БАЙБЕКОВ Шалкар Заманбекович — председатель маслихата области Абай.

Фото: gov.kz

Родился в Абайском районе Семипалатинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, специальность «Экономист»; Казахскую государственную юридическую академию, специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: старший инспектор Жанасемейской районной инспекции Госстраха Семипалатинской области (1988-1990); сотрудник налоговой инспекции г. Семипалатинска (1990-1999); заместитель председателя, председатель Налогового комитета по г. Павлодар (1999-2002); заместитель председателя Налогового комитета по г. Астана, председатель Налогового комитета по Алматинскому району г. Астана, по Карагандинской области, начальник управления организационного обеспечения Налогового комитета МФ РК, руководитель Налогового управления по Есильскому району НД по г. Астана (2002-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2017); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2017-2019); аким Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области (2019-2022); заместитель акима области Абай (2022-2024).

На занимаемой должности — с декабря 2024 года.

55 лет назад (1971) родился КАБДУШЕВ Тулеген Дастемович — заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Родился в селе Явленка Ленинского района Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский гуманитарно-экономический университет, специальность «Финансы и кредит» (2001); Северо-Казахстанский университет, специальность «Юриспруденция» (2006).

Трудовая деятельность: инспектор, главный налоговый инспектор Налоговой инспекции по городу Петропавловск (07.1994-03.1999); заведующий сектором управления по г. Петропавловску Налогового комитета по Северо-Казахстанской области (04.1999-01.2000); главный налоговый инспектор отдела внутреннего аудита Налогового комитета по Северо-Казахстанской области (01.2000-01.2002); начальник отдела внутреннего аудита Налогового комитета по Северо-Казахстанской области (01.2002-06.2003); начальник организационного управления Налогового комитета по Северо-Казахстанской области (06.2003-04.2005); председатель Налогового комитета по району Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области (04.2005-07.2008); начальник Налогового управления по Айыртаускому району Северо-Казахстанской области (07.2008-03.2009); заместитель начальника Налогового департамента по Северо-Казахстанской области (2009-2014); заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области (2014-2018); руководитель Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области (2019-2025).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

51 год назад (1975) родился БУРИБАЕВ Ермек Абильтаевич — председатель Правления — ректор Жетысусского университета им. Ильяса Жансугурова.

Фото: zhetysu.edu.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (1996, 1998) юридический факультет (бакалавриат), «Правоведение» (магистратура), доктор юридических наук (2009).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры Гражданского и предпринимательского права КазНУ им. аль-Фараби (1998-2005); старший преподаватель, доцент, и. о. профессора кафедры государственно-правовых дисциплин Евразийского Гуманитарного Института (2005-2012); член Правления нотариальной палаты г. Алматы (2012-2017); профессор НАО КазНПУ им. Абая (2012-2018); заведующий кафедрой «Юриспруденция» НАО КазНПУ им. Абая (2018-2021); член Правления-Проректор по исследовательской деятельности НАО КазНПУ им. Абая (2021-2024).

51 год назад (1975) родился БЕРДИХАНОВ Асхат Ермекович — аким города Конаева.

Фото: Gov.kz

Окончил Павлодарский машиностроительный колледж, специальность «Техник электрик, электрооборудование промышленных предприятий» (1991-1995); Евразийский технологический университет, специальность «Электроэнергетика» (2012-2015); Павлодарский государственный университет им. С. М. Торайгырова, магистр техники и технологии, электроэнергетика (2015-2017).

Трудовая деятельность: электромонтер ПО «Павлодарский тракторный завод» им. В. И. Ленина (05.1993-08.1995); техник-электрик ПО «Павлодарский тракторный завод» им. В. И. Ленина (1997); старший инспектор ГУ УССО по Павлодарской области МВД РК (09.1997-03.2007); старший инспектор, заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями Агентства РК (11.2007-02.2012); главный менеджер Департамента закупок и казахстанского содержания АО «Самрук-Энерго» (2012); управляющий директор, Заместитель Председателя Правления АО «Балхашская ТЭС» (06.2012-03.2016); главный инженер АО «Алатау Жарык Компаниясы» (03.2016-02.2018); главный менеджер Корпоративный фонд «Компания по строительству объектов» (2018); начальник управления по проектам АО «Samruk-Kazyna Construction» (12.2018-01.2021); заместитель руководителя, и. о. начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области (01.2021-03.2022); первый заместитель председателя Правления — главный инженер АО «Мойнакская ГЭС имени У. Д. Кантаева» — член Правления (03.2022-03.2023); руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области (03.2023-04.2024).

На занимаемой должности с апреля 2024 года.

50 лет назад (1976) родился КАСКАРАУОВ Данияр Алдабергенович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Фото: allfight.ru

Родился в Алматинской области. Окончил Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы народов; Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовая деятельность: начальник службы охраны ТОО «Мойынкум» (1999-2006); начальник логистической службы ТОО «Хайтян Карго» (2006-2015); учредитель ТОО «D& B Trans» (2015-2020); президент республиканского ОО «Ер-Намысы» (2022-2023); основатель, соучредитель и президент ОФ «Alash Pride» (2011-2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

48 лет назад (1978) родился ТЛЕПОВ Болат Анапияевич — председатель правления — ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Фото: primeminister.kz

Родился в Кентау. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, политолог, преподаватель политологии.

Трудовая деятельность: эксперт общественного фонда «Аналитический центр «Стратегия», научный сотрудник Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старший научный сотрудник Центра политических технологий (2001-2005); заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима г. Алматы (2005-2006); заместитель директора департамента внутренней политики, заместитель начальника управления внутренней политики г. Алматы (2008); заместитель начальника, начальник управления внутренней политики г. Астаны (2008-2013); руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны» (2013-2014); заместитель начальника административного департамента Министерства обороны РК (2014-2015); советник заместителя Премьер-министра РК (2015-2016); советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2017-2019); государственный инспектор Администрации Президента РК (2019-2020); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2022); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.