6 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день без мобильного телефона

Автор идеи Всемирного дня без мобильного телефона — французский писатель Фил Марсо. Хотя Марсо и не ярый противник мобильных телефонов, он считает, что чрезмерное использование этого гаджета может принести больше вреда, чем пользы, и номофобия — тому доказательство. Поэтому Марсо предлагает раз в году отказываться от мобильного телефона хотя бы на сутки, чтобы переосмыслить его роль в своей жизни. Первый Всемирный день без мобильного телефона проходил 6 февраля 2001 года.

СОБЫТИЯ

В 1920 году согласно приказу реввоенсовета Туркестанского фронта была организована отдельная казахская военная бригада.

В 1934 году шахтерский рабочий поселок, образованный в центре Карагандинского угольного бассейна, был преобразован в город Караганда (с 1936 года — областной центр). Считается, что свое название город получил от распространенного в этих местах кустарника караганды (желтая акация). Существует легенда, что в 1833 году Аппак Байжанов нашел уголь, в конце XIX века началась добыча угля.

В 1975 году был подписан приказ Министерства культуры КазССР № 34 о создании первого немецкого театрального коллектива в Казахской ССР, основными целями и задачами которого были определены как «улучшение возможностей развития и сохранения культурного наследия граждан немецкой национальности, живущих в республике». Через пять лет в Темиртау прибыли 29 дипломированных артистов, получивших образование в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина при Малом театре в Москве.

Открытие театра состоялось 26 декабря 1980 года спектаклем «Первые» по пьесе Александра Раймгена о взаимоотношениях казахов с немцами. Режиссером спектакля и первым руководителем труппы был Э. С. Аракелов.

В 2003 году в Лондоне открылся фестиваль «Дни независимости: новое кино Казахстана», посвященный кинематографии независимого Казахстана.

Проведение в Великобритании первого фестиваля казахстанских фильмов представляло большой интерес для английской публики и позволил ей открыть для себя новые страницы из жизни современного Казахстана, лучше узнать устремления, умонастроения и внутренний мир казахстанцев. Помимо Лондона фильмы демонстрировались в Оксфорде, Кембридже, Брайтоне, Лидсе, Ливерпуле, Манчестере и других городах.

В 2011 году сборная Республики Казахстан установила рекорд VII зимних Азиатских игр по количеству завоеванных золотых медалей. По итогам Игр у Казахстана 32 золотые медали. Прежний рекорд — 29 золотых медалей — принадлежал сборной Японии. Он был установлен на I зимних Азиатских играх в Саппоро в 1986 году.

В 2011 году флаг Азиады был передан следующей принимающей стране — Японии. VIII зимние Азиатские игры пройдут в Саппоро. Флаг вынес известный бомбардир сборной Казахстана по хоккею с мячом Рауан Исалиев.

В 2012 году Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) провела церемонию вручения III премии в области журналистики за вклад в популяризацию тюркской культуры и искусства. Лауреатами III премии ТЮРКСОЙ стали журналисты из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Башкортостана, Хакассии, Татарстана, ТРСК. В числе первых награду получила специальный корреспондент «Казинформа» в Турции Ирина Дынникова.

В 2014 году казахстанская писательница Карина Сарсенова удостоена премии «Золотое перо Руси» и вошла в список членов Союза писателей Российской Федерации. В Алматы казахстанской писательнице вручили соответствующий нагрудный знак, выполненный из чистого золота.

В 2015 году Национальный банк Республики Казахстан сообщил о выпуске памятных серебряных монет «Amir Timur» из серии «Великие полководцы», «Тайказан» из серии «Сокровища степи» и «Шәкен Айманов».

В 2017 году в Астане прошла международная техническая встреча по сирийскому урегулированию с участием экспертов из России, Турции и Ирана, а также представителей Организации Объединенных Наций.

На повестке дня было рассмотрение вопросов соблюдения режима прекращения боевых действий; обсуждение предложений вооруженной сирийской оппозиции об укреплении прекращения огня; определение конкретных параметров применения режима прекращения боевых действий.

В 2018 году выход в полуфинал чемпионата Европы-2018 по футзалу позволил сборной Республики Казахстан оформить историческое достижение. Ранее ни одной сборной в мире, дебютировавшей на ЕВРО, не удавалось два раза подряд за два года добраться до полуфинала.

В 2019 году в Астане была проведена первая в мире операция по имплантации механического устройства, стимулирующего сердце. Команда казахстанских кардиохирургов под руководством Юрия Пя с партнерами из Чехии, Израиля, Италии и США успешно провела уникальную операцию по имплантации вспомогательного устройства кровообращения.

В 2020 году в Алматы в сквере «Гульдер» был открыт бюст Абая. Автором изваяния является заслуженный деятель искусств Казахстана, скульптор Тлеуберды Бинашев.

В 2020 году в Национальной библиотеке РК открылся Научный центр аль-Фараби, приуроченный к 1150-летию выдающегося ученого, гениального мыслителя Абу Насра аль-Фараби.

Цель открытия — популяризация духовного и научного наследия выдающегося учителя Востока, философа, ученого-энциклопедиста раннего средневековья Абу Насра аль-Фараби.

В 2020 году в Казахстане был образован Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ, основной задачей которого является разработка непредвзятой экспертизы и практических предложений по ускоренной реализации социально-экономических реформ.

В 2024 году политической партией Amanat была выдвинута кандидатура Премьер-министра. В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Казахстан Президент предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост Премьер-министра. На заседании выступили руководители фракций партий Amanat, ОСДП, «Ак жол», НПК, Respublica, «Ауыл». В ходе голосования кандидатуру нового главы Правительства поддержали 69 депутатов, воздержались 7 народных избранников. Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Бектенов Олжас Абаевич был назначен Премьер-министром Республики Казахстан.

В 2025 году в Астане прошла встреча высокого уровня по вопросам гендерного равенства, приуроченная к 30-летию Пекинской Декларации. Казахстан прошел значительный путь с момента присоединения к этому международному документу в 1995 году. Конституция Казахстана, принятая в один год с Пекинской декларацией, гарантирует равенство прав и возможностей каждого гражданина. Масштабная конституционная реформа, инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым в 2022 году, восстановила Конституционный суд и утвердила Институт уполномоченного по правам человека. Усиление правозащитных институтов создает более надежные условия для продвижения и защиты гендерного равенства. Это критически важно для реализации международных обязательств Казахстана в рамках Пекинской декларации и других ключевых международных документов по правам женщин.