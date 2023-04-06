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6 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

Ринат Дусумов
6 Апреля 2023, 07:00
6 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день настольного тенниса

Впервые отмечался в 2015 году. Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная федерация настольного тенниса (International Table Tennis Federation, ITTF). Главной целью Всемирного дня настольного тенниса следует считать стремление организаторов вовлечь в спорт как можно больше обычных жителей нашей планеты.

Международный день спорта на благо развития и мира

Событие учредила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 23 августа 2013 года в резолюции №A/RES/67/296. Документ установил главные цели праздника и предложил гражданским активистам, правительствам стран поддерживать мероприятия, распространять идеи и информацию о Международном дне спорта на благо мира и развития.

СОБЫТИЯ

В1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Канадой, Республикой Казахстан и Государством Палестина.

Канада - федеративное государство, занимающее большую часть материка Северной Америки и примыкающие многочисленные острова. Площадь - 9984,7 тыс. км2 (в т. ч. внутренние воды - 891,2 тыс. км2). Столица - г. Оттава. Официальные языки - английский, французский. Денежная единица - канадский доллар. Официально главой государства является британский монарх (королева Елизавета II носит титул королевы Канады). Представитель королевы в Канаде - генерал-губернатор, назначаемый королевой по совету премьер-министра Канады.

Государство Палестина - де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Официально признано 137 государствами-членами ООН и входит в состав Лиги Арабских Государств. Площадь - 6020 км². Столица - г. Рамалла. Официальный язык - арабский (распространены иврит и английский). Валюта - новый израильский шекель. Глава государства - президент, являющийся также Верховным главнокомандующим Вооруженными силами.

В 1993 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и председатель правления нефтяной корпорации «Шеврон» (США) Кеннет Дерр подписали соглашение о создании совместного предприятия «Тенгизшевройл» - крупнейшей и самой безопасной компании в Казахстане, основной продукцией которой является сырая нефть, газ и сера.

В 1995 году в Караганде, на стене дома, где жил ученый Евней Букетов, была установлена мемориальная доска.

Букетов Евней Арстанович (1925, аул Баганаты Петропавловского уезда Акмолинской губернии Киргизской АССР - 1983, Караганда) - казахстанский учёный в области химии и металлургии, писатель, академик АН Казахской ССР (1975), доктор технических наук (1967), профессор, лауреат Государственной премии СССР (1969), член Союза писателей СССР.

В 1999 году в рабочем поселке Балпык би Коксуского района Алматинской области был установлен памятник Балпык би.

Балпык би Дарипсалыулы (1694-1782) - батыр, оратор и судья казахского народа, борец против джунгарского нашествия 1723-175З годов. Он выказал высочайшее мужество и отвагу во имя освобождения Родины от захватчиков. Становясь одним из предводителей национально-освободительного движения против нашествия джунгарских калмыков, Балпык би, наряду с мудрецами и батырами Жетысу Ескельды би и Кабылисой жырау в это трудное и сложное время плечом к плечу встали грудью на защиту своего Отечества.

В 2012 году на международном кинофестивале «Гаспарилла» в городе Тампа (Флорида) фильм известного голливудского актера и режиссера Арманда Ассанте «Диалог из степи», посвященный Казахстану, получил приз как лучший короткометражный документальный фильм.

Это 27-минутный фильм о Казахстане глазами иностранца, успешного актера, который начал пробовать себя в роли продюсера, сценариста и режиссера. Фильм о Казахстане - одна из его первых значимых работ.

В 2014 году в Великобритании стартовала Неделя казахской литературы, организованная Kazakh Arts Academy и поддержанная посольством Республики Казахстан в Соединенном Королевстве. Основной целью организаторов было желание показать разные жанры казахской литературы английским читателям на выбор. На суд английского читателя был представлен сборник лучших произведений известного казахского писателя Дулата Исабекова, в который вошли его популярные повести «Гаухар Тас» и «Молчун», рассказ «Каблан» и пьеса «Памятник». Неделя казахской литературы прошла с 6 по 12 апреля в Лондоне и Кембридже.

В2015 году в рамках новой экономической политики «Нұрлы жол» было запущено строительство паромного комплекса в порту Курык на Каспии.

Паромный комплекс в порту Курык является стратегически важным объектом, который обеспечит перевозку, не выгружая груз из вагонов, в сопредельные государства Каспийского региона.

В 2017 году жамбылские учёные Владимир Ким и Мукатай Немеребаев стали обладателями золотой медали Международной книжной ярмарки-2016 во Франкфурте (Германия).

Книжные эксперты по достоинству оценили монографию «Методология выявления духовно-нравственной воспитанности учащихся», написанную доктором педагогических наук, академиком региональной Академии менеджмента, профессором Владимиром Кимом в соавторстве с доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии естествознания Мукатаем Немеребаевым и кандидатом технических наук Виктором Кимом.

В 2017 году офицер Вооруженных сил РК подполковник Данияр Исмаилов, принимающий участие в миссии Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и безопасности при проведении референдума в Западной Сахаре (MINURSO), распоряжением командующего силами назначен на должность начальника учебного отдела штаба.

В новой должности военнослужащий будет отвечать за стандарты обучения, подготовку и готовность всех военных наблюдателей для эффективного выполнения ими своих задач, руководить и принимать экзамены по английскому языку у военного и гражданского персонала, прибывшего для участия в миссии ООН, вести мониторинг и оценку проводимых учебных мероприятий.

В 2018 годуизданное в Казахстане учебное пособие по истории единое для тюркского мира, подготовленное Международной Тюркской академией (TWESCO), было внедрено в качестве предмета по выбору в школьную программу Турции. По этому учебнику в Казахстане учатся в Назарбаев Интеллектуальных школах.

В 2019 году показом фильма знаменитого казахстанского режиссера Акана Сатаева «Дорога к матери» состоялось торжественное открытие фестиваля «Казахстанская весна в Литве».

Картина «Дорога к матери» получила высокую оценку, поразив, прежде всего литовских зрителей, стойкостью и силой духа казахстанского народа в сложные для него страницы истории.

В 2020 году Турецкому информационному агентству «Анадолу» исполнилось 100 лет.

31 марта 1920 года на железнодорожной станции города Гейве, присутствовавшие на встрече с Мустафой Кемалем Ататюрком журналисты Юнус Нади и Халиде Эдиб высказали идею создания национального информационного агентства. Из трех вариантов названия агентства - «Тюрк», «Анкара», «Анадолу» было выбрано последнее.

6 апреля состоялось официальное открытие агентства. В 2018 году 10 апреля в Стамбуле состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между МИА «Казинформ» и Агентством «Анадолу».

В 2021 году в посёлке Мойынты Шетского района Карагандинской области открыли памятник Таныбаю Бекназарулы.

Таныбай Бекназарулы (1670-1755) - батыр из племени аргын Среднего жуза, боровшийся за независимость казахского народа. В одном из боёв против джунгар ему удалось победить главного батыра противника - Капала.

В 2022 году впервые в истории казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как самая юная шахматистка, ставшая чемпионкой мира по блицу среди женщин.

Всемирная организация рекордов Гиннеса за победу на Чемпионате мира по шахматам, который проходил в декабре 2021 года в Польше, вручила Бибисаре Асаубаевой сертификат.

В 2022 году Казахстан добился исторического достижения в таэквондо. Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз - спортсменка Центрального спортивного клуба Министерства обороны - поднялась на первое место в обновленном мировом рейтинге. Такое в истории казахстанского таэквондо происходит впервые.


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