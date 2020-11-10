6,8 трлн тенге доходов поступило в госбюджет – Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В государственный бюджет доходов поступило на сумму 6,8 трлн. тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, показатели исполнения государственного бюджета по итогам 10 месяцев текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило на сумму 6,8 трлн. тенге или план исполнен на 94,7%», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина отметил, что в республиканский бюджет доходов поступило на сумму 4 трлн. 264 млрд. тенге или план исполнен на 86,5%.

Неисполнение плана по доходам составило 667 млрд. тенге, из них налоги – на 820 млрд. тенге.

При этом, неналоговые поступления перевыполнены на 154 млрд. тенге.

Основные суммы неисполнения приходятся на НДС и КПН.

На неисполнение КПН повлияли следующие факторы:

- падение цен по основным экспортным позициям в среднем на 12,5%;

- увеличение количества бездействующих налогоплательщиков за 9 месяцев т.г. по сравнению с началом года на 8,1 тыс., в т.ч. юридических лиц – на 4,8 тыс.;

- неполучение предприятиями ожидаемых доходов. Так, за 10 месяцев т.г. половина плательщиков КПН в республиканский бюджет уменьшили авансовые платежи по КПН в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

- уменьшение поступлений от БВУ на 11,8 млрд. тенге.

Основные причины неисполнения плана по НДС являются:

- рост возврата НДС на 54,4% или на 192,1 млрд. тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- уменьшение оборотов по реализации ИС «Электронные счета-фактуры. Основное уменьшение приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где обороты упали на 32,6% или на 4,3 трлн. тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого;

- снижение товарооборота РК с третьими странами по сравнению с 9 месяцами 2019 года на 13,2%, со странами ЕАЭС по сравнению с 8 месяцами 2019 года – на 12,2%.

В то же время, план перевыполнен по НДПИ и ЭТП на сырую нефть. Доходы местных бюджетов исполнены на 113% и составили 2 трлн. 490 млрд. тенге. В целом план перевыполнен на 286 млрд. тенге. Из них, по налогам – на 264 млрд. тенге.

«Во всех регионах планы по доходам перевыполнены. Необходимо отметить, что недавно принят уточненный бюджет на 2020 год, в котором были скорректированы планы по налогам и неналоговым поступлениям. Главная задача, стоящая перед Министерством финансов – это обеспечение полного исполнения уточненного плана по доходам», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.