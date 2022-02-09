6,5 млрд тенге субсидий на минеральные удобрения выделят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области агроформирования выделяют субсидии на приобретение минеральных удобрений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте открытых нормативно-правовых актов размещен соответствующий проект постановления акимата области. Согласно документу в этом году для субсидирования стоимости минеральных удобрений выделят 6,5 млрд тенге. Субсидировать будут 473 вида наименований минеральных удобрений.

«Постановление содержит ряд требований, которые должны присутствовать в порядках по предоставлению субсидий сельхозтоваропроизводителям или сельхозкооперативам для возмещения затрат приобретенных удобрений. Нормы субсидий минеральных удобрений устанавливаются в абсолютном выражении в размере, соответствующем половине минимальной рыночной стоимости минеральных удобрений без учета налога на добавленную стоимость», - указано в документе.

Недавно на коллегии управления сельского хозяйства и земельных отношений аким области Кумар Аксакалов предлагал пересмотреть подходы к выделению субсидий. По мнению главы региона, получать их должны агроформирования, которые работают с соблюдением всех технологий и нацелены на получение результата.

Всего аграрный сектор Северо-Казахстанской области в этом году получит 44,5 млрд тенге субсидий.