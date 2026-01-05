5 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

68 лет назад (1958) родился БЕКШИН Жандарбек Мухтарович — генеральный директор ТОО «Республиканская коллекция микроорганизмов» АО «Национальный холдинг QazBioPharm».

Фото: Gov.kz

Родился в Костанайской области. Окончил Свердловский государственный медицинский институт, специальность «гигиена, эпидемиология, санитария» (1982).

Трудовая деятельность: санитарный врач, заведующий отделением коммунальной гигиены Целиноградской городской санитарно-эпидемиологической станции (1982-1987); инспектор Целиноградского городского и областного комитетов народного контроля (1987-1990); заместитель главного врача Целиноградской областной санитарно-эпидемиологической станции (1990-1998); заместитель начальника, начальник управления, директор Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Астане (1998-2011); председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан — главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (2011-2013); заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2013-2014); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, и. о. председателя (с 2014 года); главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (2014); заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК — главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (2014-2017); заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан — главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (2017); председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017-2019); заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК — главный государственный санитарный врач РК (2019-2020); заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг — заместитель главного государственного санитарного врача РК (2020); главный санитарный врач г. Алматы (2020-2022); заместитель Генерального директора по биологической безопасности АО «Национальный холдинг QazBioPharm» (2022-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 5 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «5 жыл Астана», «10 жыл Астана»; Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Министерства здравоохранения Республики Казахстан, акима Астаны, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и др.

63 года назад (1963) родился НАМЕТОВ Аскар Мырзахметович — председатель правления — ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.

Фото: wkau.edu.kz

Родился в Алматинской области.

Окончил Московскую ветеринарную академию им. К. И. Скрябина, аспирантура.

Трудовая деятельность: ассистент кафедры анатомии Алматинского зооветеринарного института (1987-1988); обучался в аспирантуре при Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина (1988-1991); заместитель декана факультета, председатель учебно-методической комиссии учебно-научно-производственного комплекса, начальник учебного отдела, проректор по учебной и учебно-методической работе Казахского национального аграрного университета (1992-2009); ректор Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова (2009-2015); генеральный директор АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (2015-2017).

На занимаемой должности — с ноября 2017 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

48 лет назад (1978) родился МАДИГУЛОВ Мурат Бахыткеримович — руководитель аппарата акима Алматинской области.

Фото: gov.kz

Окончил Казахский государственный аграрный университет, специальность — менеджер животноводства; Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, специальность — учет и аудит; Казахский национальный аграрный университет, магистр права.

Трудовая деятельность: зоотехник филиала ТОО «Руби-Роз Агрикол» (2000); главный специалист — государственный инспектор Алакольского районного регионального управления МСХ РК; ведущий специалист, главный специалист Алматинского областного территориального управления МСХ РК; главный специалист областного управления экономики и бюджетного планирования, руководитель отдела управления сельского хозяйства Алматинской области; заместитель руководителя управления, главный инспектор в аппарате акима Алматинской области; заместитель акима Жамбылского района (2015-2017); заместитель руководителя управления по областной инспекции труда Алматинской области (2017-2019); заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области (2019-2020); руководитель аппарата акима Илийского района (2020-2021); заместитель акима Илийского района (2021-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

Также в этот день родились:

110 лет назад (1916-2004) родился МУХАМЕДХАНОВ Каюм Мухамедханович — ученый, абаевед, педагог, профессор, писатель, драматург, поэт, переводчик, основоположник казахской текстологии, шакаримоведения, алашеведения и ауэзоведения.

Фото: abaialemi.kz

Родился в Семипалатинске. В 1924 году поступил в начальную школу, а с 1932 года началась его трудовая деятельность. В 1935 году он поступил на двухгодичные учительские курсы по подготовке преподавателей-предметников, в 1941 году с отличием окончил факультет казахского языка и литературы Семипалатинского пединститута и остался здесь преподавателем на том же факультете.

Уже в годы учебы Каюм Мухамедханов проявил свой незаурядный талант, писал стихи и статьи, которые помещались в стенной печати и в областных газетах «Екпінді» и «Прииртышская правда» (ныне — «Семей таңы» и «Вести Семей»). Будучи студентом пединститута, он стал членом Союза писателей СССР, что, активизировало его творческую и общественную деятельность. В сороковые годы был уполномоченным Союза писателей Казахстана по Семипалатинской области.

Он принимал активное участие в организации Государственного литературно-мемориального музея Абая в Семипалатинске и стал старшим научным сотрудником, а затем первым директором в 1947–1951 годы. Чуть позднее создал отделение Союза писателей Казахстана в Семипалатинском Прииртышье.

С 1951 по 1955 годы провел в КарЛАГе. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда КазССР в 1952 году осужден по печально знаменитой 58-й статье на 25 лет лишения свободы. И только в связи с отменой в СССР смертной казни в честь победы над фашистской Германией ему удалось избежать высшей меры наказания. В декабре 1954 года приговор был отменен, а узник — реабилитирован. Но на свободе К. Мухамедханов оказался лишь в 1955 году.

В 1955 году был восстановлен в СГПИ имени Н. К. Крупской, назначен на должность старшего преподавателя кафедры русской литературы. Он более 50 лет проработал преподавателем в Семипалатинском государственном педагогическом институте. С 1989 года персональный пенсионер республиканского значения.

Каюм Мухамедханов известен в республике как один из основоположников абаеведения. С первых же дней научно-исследовательской деятельности по настоящее время он по крупицам собирал материалы об Абае, о поэтах абаевской поры.

Награжден правительственными медалями, знаками «Отличник народного образования СССР», «Отличник просвещения Казахской ССР», «За отличные успехи в работе», Почетными грамотами. Ему присвоено звание «Почетный гражданин» Семипалатинска, Абайского и Жанасемейского районов.

91 год назад (1935-2011) родился МЫРЗАЛИЕВ Кадыр Гинаятович — казахский поэт, народный писатель Казахстана, лауреат республиканской премии «Тарлан», международной премии «Азияс».

Фото: Wikipedia

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет (Казахский национальный университет им. аль-Фараби).

Поэзии К. Мырзалиева присущи обостренное чувство времени, гражданский пафос, накал мысли. В ней ощутимо влияние классических образцов мировой литературы. Используя философско-гражданские традиции казахской поэзии, он создал величественные образы Родины, современника.

Автор текстов свыше 200 песен, составивших отдельный сборник «Күндер-ай». Многие стихи К. Мырзалиева включены в учебник для начальных классов казахских школ «Родная речь».

Значительный вклад внес в развитие казахской детской литературы, им написаны смысловые и игровые скороговорки и загадки, примеры, задачи, сказки для детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов. Творчество поэта внесено в программу казахской средней школы и изучается учащимися старших классов. Книги К. Мырзалиева переведены на языки народов СНГ, а также немецкий, болгарский, венгерский, английский, французский, финский языки. Изданы 12 томов из 16 его избранных произведений. Пьесы по произведениям К. Мырзалиева ставятся во всех республиканских театрах.

82 года назад (1944-1993) родился ТУМЕНБАЕВ Жаксылык — писатель, журналист.

Фото: facebook

Родился в Кызылординской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета (1968).

Трудовая деятельность: сотрудник газеты «Ленин жолы» (ныне «Сыр бойы») Кызылординской области (с 1968 года); заместитель главного редактора информационного агентства КАЗТАГ при Совете министров Казахстана (с 1975 года); главный редактор журнала «Денсаулық» (с 1993 года).

Основной темой произведений Ж. Туменбаева является жизнь и судьба казахского народа в аулах в послевоенный период. В 1968 году рассказы писателя были изданы на страницах журналов «Жалын» и «Жұлдыз». В 1977 году опубликовали первый сборник рассказов автора «Қардағы іздер» о сельской молодежи. Вслед за этой повестью вышли в свет и другие произведения писателя: «Қимасқазына» (1979), «Мен сүйген қыз» (1981), «Тас бөгет» (1984), «Махаббатқорығы» (1990), «Ақтық демің біткенше» (1996) и др. В 1979 г. повесть автора «Мен сүйген қыз» была удостоена второй премии журнала «Жалын». Ж. Туменбаевым переведены на казахский язык роман А. Лиханова «Невзгоды» («Шырғалаң»), а также повести и рассказы других авторов.

78 лет назад (1948-2018) родился СМАЙЫЛ Ержуман Отешевич — журналист, заслуженный деятель Казахстана.

Фото: Wikipedia

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет.

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Социалистический Казахстан» (ныне «Егемен Қазақстан»); заместитель редактора газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»). (1979-1987); руководитель отдела в газете «Егемен Қазақстан», заместитель редактора, первый заместитель главного редактора, главный редактор (1987-2003); президент, вице-президент АО «Егемен Қазақстан» (2003-2010).

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.