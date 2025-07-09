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    13:12, 09 Июль 2025 | GMT +5

    59 тысяч интернет-ресурсов с противоправным содержанием выявлено в Казахстане

    В этом году в Казахстане конфисковали 74 сим-бокса и более 88 тысяч незарегистрированных СИМ-карт, сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    59 тысяч интернет-ресурсов с противозаконным содержанием выявлены в Казахстане с начала года
    Фото: Polisiа.kz

    — Борьба с преступностью в информационном пространстве — одна из важных задач правоохранительных органов в настоящее время. Формируются новые виды преступлений, совершаемых путем использования современных средств телекоммуникации и связи. Казахстан также лицом к лицу сталкивается с этой угрозой. Большую часть таких преступлений составляет интернет-мошенничество. В связи с ускоренным развитием IT-технологий за последние 8 лет количество таких преступлений увеличилось более чем в 10 раз. Только с начала этого года зарегистрировано более 11 тысяч таких преступлений. Министерство принимает эффективные меры против киберугроз. По прямому поручению Главы государства в ноябре прошлого года в структуре Министерства внутренних дел было создан специальный департамент, имеющий региональные подразделения. Эти подразделения занимаются не только раскрытием киберпреступлений, но и законотворческой, организационной и профилактической работой, — сказал Ж. Сүйінбай на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По словам спикера, совместно с операторами связи выявляются сим-боксы, которые используются, чтобы совершать звонки через интернет с незарегистрированных СИМ-карт и создавать анонимные аккаунты в мессенджерах. Только в этом году конфисковано 74 таких устройства и более 88 тысяч незарегистрированных СИМ-карт.

    По подозрению в совершении этих преступлений арестованы 30 человек, половина которых — иностранные граждане. В интернет-пространстве на постоянной основе ведется мониторинг, по результатам которого выявлены 59 тысяч интернет-ресурсов с противозаконным содержанием и направлены на блокировку.

    Ранее полицейские Алматинской области задержали предполагаемого организатора и трех его пособников-дроповодов, действовавших на территории Алматы и области.

    Теги:
    МВД РК Полиция Интернет Интернет-мошенничество Кибербезопасность
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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