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59 человек погибли на предприятиях Казахстана с начала года

20 Мая 2021 13:27
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59 человек погибли на предприятиях Казахстана с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За четыре месяца на предприятиях страны пострадали 462 работников, 59 из которых погибли. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данными Минтруда, в 2020 году на предприятиях республики в результате несчастных случаев пострадали 1503 человека. Количество пострадавших со смертельным исходом повысилось на 15,5% и составило 208 человек.

Высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны - Карагандинской, ВКО, Костанайской областях, на предприятиях горно-металлургического комплекса.

«В разрезе отраслей наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 304 человека, или 20,2%, строительной отрасли - 175 человек. Только за 4 месяца этого года на предприятиях страны пострадало 462 человека, из них 59 погибло. Это выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11%», - сообщил заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда, главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что в Актюбинской области 30 декабря 2020 года на подземном руднике в ТОО «Актюбинская медная компания» при выполнении взрывных работ в результате отравления газом погибли четыре работника. Причинами несчастного случая, как отметил главный государственный инспектор, стали неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил безопасности и охраны труда работодателем а также грубая неосторожность самих пострадавших.

«В прошлом году в Алматы во время снятия показаний счетчика холодной воды в водопроводном колодце контролеры ПХВ «Алматы су» получили тяжелые отравления сероводородом. Причинами данного несчастного случая также явилось неудовлетворительная организация производства работ, а также грубая неосторожность самих пострадавших, которые производили работы без средств защиты и в отсутствие аварийной бригады района», - рассказал Толеген Оспанкулов.



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#Происшествия   #Минтруда РК   #Статистика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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