587 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 47

город Алматы - 30

город Шымкент - 8

Акмолинская область - 39

Актюбинская область - 8

Алматинская область - 16

Атырауская область - 12

Восточно-Казахстанская область - 231

Жамбылская область - 6

Западно-Казахстанская область - 28

Карагандинская область - 16

Костанайская область - 57

Кызылординская область - 2

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 49

Северо-Казахстанская область - 35

Туркестанская область - 2

Всего в стране выявлены 118 491 заболевший.