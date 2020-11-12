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587 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
12 Ноября 2020 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 47
город Алматы - 30
город Шымкент - 8
Акмолинская область - 39
Актюбинская область - 8
Алматинская область - 16
Атырауская область - 12
Восточно-Казахстанская область - 231
Жамбылская область - 6
Западно-Казахстанская область - 28
Карагандинская область - 16
Костанайская область - 57
Кызылординская область - 2
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 49
Северо-Казахстанская область - 35
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлены 118 491 заболевший.
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