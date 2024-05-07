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    04:29, 07 Май 2024 | GMT +6

    585 жителей Кульсары находятся в эвакопунктах

    Эвакуация жителей Кульсары и борьба с паводком продолжаются в Атырауской области
    Фото: акимат Атырауской области

    В городе Кульсары Атырауской области спасатели МЧС откачали и отвели воду из 2900 частных жилых домов, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в МЧС РК, подтопленными остаются лишь 20 домов и 10 объектов бизнеса.

    — Аварийно-спасательные работы в городе продолжаются. На кадрах туркестанская группировка откачивает воду с помощью передвижных насосных станций, производительность которых составляет 500 литров в секунду, — говорится в сообщении.

    В эвакуационных пунктах региона находятся 585 человек, из них 279 детей.

    Напомним, с 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба. Аким Атырауской области Серик Шапкенов дал поручение завершить оценку ущерба от наводнения в городе Кульсары в течение двух недель. 

    Теги:
    Атырауская область МЧС Кульсары Режим ЧС Видео Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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