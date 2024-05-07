585 жителей Кульсары находятся в эвакопунктах

В городе Кульсары Атырауской области спасатели МЧС откачали и отвели воду из 2900 частных жилых домов, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в МЧС РК, подтопленными остаются лишь 20 домов и 10 объектов бизнеса.

— Аварийно-спасательные работы в городе продолжаются. На кадрах туркестанская группировка откачивает воду с помощью передвижных насосных станций, производительность которых составляет 500 литров в секунду, — говорится в сообщении.

В эвакуационных пунктах региона находятся 585 человек, из них 279 детей.

Напомним, с 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба. Аким Атырауской области Серик Шапкенов дал поручение завершить оценку ущерба от наводнения в городе Кульсары в течение двух недель.