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584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в РК за сутки

13 Января 2021 08:15
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584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 58,

город Алматы - 56,

город Шымкент - 13,

Акмолинская область - 82,

Актюбинская область - 13,

Алматинская область - 10,

Атырауская область - 65,

Восточно-Казахстанская область - 33,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 16,

Карагандинская область - 38,

Костанайская область - 47,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 122,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 150427 .


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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