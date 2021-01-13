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584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в РК за сутки
13 Января 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 58,
город Алматы - 56,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 82,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 10,
Атырауская область - 65,
Восточно-Казахстанская область - 33,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 16,
Карагандинская область - 38,
Костанайская область - 47,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 122,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 150427 .
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