580 млн тенге по программе субсидирования племенного животноводства выделены в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Решением маслихата на 2022 год по программе субсидирования в целях повышения продуктивности и качества продукции племенного животноводства выделены 580 млн тенге. Об этом сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В том числе на удешевление стоимости затрат на корма маточного поголовья сельскохозяйственных животных предусмотрены – 391,6 млн тенге, в мясное и мясо-молочное животноводство 14,7 млн тенге, на овцеводство – 29,2 млн тенге, на производство мяса птицы – 142,8 млн тенге, на производство яиц в птицеводстве – 180 тыс тенге, по полмиллиона тенге на производство и переработку кобыльего и верблюжьего молока», - сказал руководитель Казбек Ташимов.

В области ведется постоянная ежедневная работа по прямым контактам с предпринимателями, реализующими корма для животных, крестьянами по вопросам цен на данные корма.

Отметим, что в 2021 году по направлению «Развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства» из бюджета выделено 127,8 млн тенге, просубсидировано 80 сельхозтоваропроизводителей.