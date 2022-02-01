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580 млн тенге по программе субсидирования племенного животноводства выделены в Мангистауской области

1 Февраля 2022 23:01
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580 млн тенге по программе субсидирования племенного животноводства выделены в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Решением маслихата на 2022 год по программе субсидирования в целях повышения продуктивности и качества продукции племенного животноводства выделены 580 млн тенге. Об этом сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В том числе на удешевление стоимости затрат на корма маточного поголовья сельскохозяйственных животных предусмотрены – 391,6 млн тенге, в мясное и мясо-молочное животноводство 14,7 млн тенге, на овцеводство – 29,2 млн тенге, на производство мяса птицы – 142,8 млн тенге, на производство яиц в птицеводстве – 180 тыс тенге, по полмиллиона тенге на производство и переработку кобыльего и верблюжьего молока», - сказал руководитель Казбек Ташимов.

В области ведется постоянная ежедневная работа по прямым контактам с предпринимателями, реализующими корма для животных, крестьянами по вопросам цен на данные корма.

Отметим, что в 2021 году по направлению «Развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства» из бюджета выделено 127,8 млн тенге, просубсидировано 80 сельхозтоваропроизводителей.

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#Сельское хозяйство   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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