58% объектов придорожного сервиса приведут к национальному стандарту - Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году ремонтными работами уже охвачено 9,5 тысяч км автодорог республиканского и местного значения. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил министр, по итогам года планируется открыть движение на участках автодорог общей протяженностью 2,6 тысяч км. Капитальным и средним ремонтом охвачено 1,5 тысяч км, из которых будут завершено 1,1 тыс. км.

«На сегодняшний день функционирует 1 815 объектов придорожного сервиса, из которых 894 (49%) соответствует требованиям Национального стандарта. Министерство совместно с акиматами областей в рамках соглашения о сотрудничестве проводит работу по увеличению объектов придорожного сервиса, соответствующих Национальному стандарту», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе онлайн-отчетной встречи перед населением.

Так, по данным главы ведомства, в текущем году компания «Казавтожол» планирует построить 23 автозаправочных станций с санитарно-гигиеническими узлами, а также отдельно установить 70 единиц санитарно-гигиенических узлов. Тем самым, 58% объектов придорожного сервиса будет приведено в соответствие с требованиями национального стандарта.

«Важной задачей госпрограммы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы является повышение качества местной сети дорог и обеспечение населения страны дорогой до дома. Общая протяженность местной сети составляет 70,9 тысяч км. К финансированию развития местной сети применяется подход паритета между Министерством и местными исполнительными органами путем выделения ежегодных трансфертов. В текущем году ремонтными работами охвачено 4 тысяч км, задействовано 30 тысяч человек и до конца года 75% дорог местной сети будет приведено в хорошее и удовлетворительное состояние», - уточнил Бейбут Атамкулов.

Как добавил министр, к 2025 году планируется отремонтировать более 27 тысяч км автодорог местной сети, что в свою очередь позволит привести 95% дорог областного и районного значения в хорошее и удовлетворительное состояние.