РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:48, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    58 дачных участков сгорели в Акмолинской области

    None
    None
    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В дачном массиве ПКДУ «Вавилова» города Степногорска Акмолинской области произошел пожар, в результате которого от огня пострадали 58 дачных участков, в том числе и три жилых дачных дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 16 сентября в 17:00 в городе Степногорске на территории дачного массива ПКДУ «Вавилова» произошло возгорание сухой травы на площади 20 га с переходом огня на 58 дачных участков. Среди них были три жилых дачных домика. Общая площадь возгорания - 3,5 га.

    «Пожар был локализован в 20:45, ликвидирован в 22:00. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания устанавливается. На ликвидацию выезжали 34 сотрудника и 4 единицы техники ДЧС, 4 сотрудника и 1 единица техники НГПС «ОПАЗ», 4 работника и 1 единица техники ОПБ АО «ЕПК», 4 работника и 1 единица техники ВГСО «Казахалтын», 2 работника и 2 единицы техники ТОО «Мани», 2 работника и 2 единицы техники «Степногорск горводканал», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
    Сейчас читают
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!