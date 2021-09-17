58 дачных участков сгорели в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В дачном массиве ПКДУ «Вавилова» города Степногорска Акмолинской области произошел пожар, в результате которого от огня пострадали 58 дачных участков, в том числе и три жилых дачных дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 16 сентября в 17:00 в городе Степногорске на территории дачного массива ПКДУ «Вавилова» произошло возгорание сухой травы на площади 20 га с переходом огня на 58 дачных участков. Среди них были три жилых дачных домика. Общая площадь возгорания - 3,5 га.

«Пожар был локализован в 20:45, ликвидирован в 22:00. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания устанавливается. На ликвидацию выезжали 34 сотрудника и 4 единицы техники ДЧС, 4 сотрудника и 1 единица техники НГПС «ОПАЗ», 4 работника и 1 единица техники ОПБ АО «ЕПК», 4 работника и 1 единица техники ВГСО «Казахалтын», 2 работника и 2 единицы техники ТОО «Мани», 2 работника и 2 единицы техники «Степногорск горводканал», - добавили в ведомстве.