570 случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за 9 мая зарегистрировано 570 случаев коронавирусной инфекции, из них 467 случаев с симптомами и 103 без симптомов. Вакцинировано более 250 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья города, выписано всего – 157, поступило – 225. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 513 человек (108 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 222. На ИВЛ – 29, на неинвазивной ИВЛ – 68, High flow занято - 96 аппаратов.

На амбулаторном наблюдении находится 4 480 пациент, с симптомами – 3 889 с легкой и средней степенью, без симптомов – 591.

За минувшие сутки в городе провакцинировано — 1 554 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 9 мая прививки получили — 250 659 человека. На сегодняшний день функционирует – 214 пунктов, в которых задействовано 315 прививочных бригад в количестве 1 282 человека. Работают выездные мобильные бригады.

На сегодня в Казахстане вакцину получили более 1 600 000 человек.