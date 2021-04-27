57 тысяч кв. м дорожного полотна отремонтировали в Алматы
С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено 2936 дефектов - ям, выбоин, просадок на 459 улицах. В том числе 96 магистральных, 363 - районного значения. Общая площадь отремонтированного полотна - 56 729 кв. м. В ходе проведенных работ поднято 656 люков и решеток, проведена рихтовка и выправление 1370 п.м. бордюрных камней.
Всего планируется отремонтировать более 250 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, 40 остановочных карманов и площадок.
Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.
План дорожных работ на 27 апреля:
Алатауский район: транспортная развязка Кудерина – Рыскулова, улица Монке би.
Жетысуский район: мкр Айнабулак, улица Есим хана, улица Казыбаева.
Ауэзовский район: улицы Садовникова, Пятницкого, 2 мкр, улица Щепкина.
Наурызбайский район: улицы Акбата, Сагдиева, Елибаева и Смайылова.
Алмалинский район: улицы Дуйсенова и Карьерная.
Медеуский район: улицы Уалиханова, Тулебаева и Игишева.
Турксибский район: улица Баймагамбетова, мкр Жас Канат, улица Айтыкова.
Бостандыкский район: улицы Кожакеева, Мустафина, Биокомбинатская, мкр. Коктем.
Жителей города в управлении городской мобильности Алматы попросили заранее корректировать свой маршрут.