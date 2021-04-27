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    13:00, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    57 тысяч кв. м дорожного полотна отремонтировали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжается текущий ремонт дорог, на 460 улицах устранено порядка 3 тысяч ям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено 2936 дефектов - ям, выбоин, просадок на 459 улицах. В том числе 96 магистральных, 363 - районного значения. Общая площадь отремонтированного полотна - 56 729 кв. м. В ходе проведенных работ поднято 656 люков и решеток, проведена рихтовка и выправление 1370 п.м. бордюрных камней.

    Всего планируется отремонтировать более 250 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, 40 остановочных карманов и площадок.

    Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.

    План дорожных работ на 27 апреля:

    Алатауский район: транспортная развязка Кудерина – Рыскулова, улица Монке би.

    Жетысуский район: мкр Айнабулак, улица Есим хана, улица Казыбаева.

    Ауэзовский район: улицы Садовникова, Пятницкого, 2 мкр, улица Щепкина.

    Наурызбайский район: улицы Акбата, Сагдиева, Елибаева и Смайылова.

    Алмалинский район: улицы Дуйсенова и Карьерная.

    Медеуский район: улицы Уалиханова, Тулебаева и Игишева.

    Турксибский район: улица Баймагамбетова, мкр Жас Канат, улица Айтыкова.

    Бостандыкский район: улицы Кожакеева, Мустафина, Биокомбинатская, мкр. Коктем.

    Жителей города в управлении городской мобильности Алматы попросили заранее корректировать свой маршрут.

    Теги:
    Строительство Алматы
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