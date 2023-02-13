57 пожаров произошло с начала года в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С начала года на территории области Жамбылской области зарегистрировано 57 пожаров, материальный ущерб от пожаров составил 10 млн 480 тысяч тенге, в пожаре погибли 5 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

Зарегистрировано более 22% или 13 пожаров в жилом секторе, неосторожность стала причиной пожара в 7 случаях или 12% от общего количества пожаров по области.

В преддверии отопительного периода 2022-2023 годов на учет поставлено 6288 жилых домов, в которых проживают социально уязвимые слои населения.

В ходе профилактических работ в 1693 жилых домах выявлено 2981 нарушение требований пожарной безопасности, в основном связанных с эксплуатацией электротехнических сетей и электрооборудования, автономных систем отопления. Устранено 1164 нарушения требований пожарной безопасности.

Продолжаются работы по установке датчиков в жилом доме для определения опасных концентраций газа и продуктов сгорания.

В отопительный сезон 2022-2023 гг. в жилых домах уязвимых групп установлено 2913 датчиков угарного газа. Максимальный показатель работы по установке датчиков - 1010 датчиков в Жуалынском районе, 1000 датчиков - в Шуском районе.

С помощью жителей и спонсоров в жилых домах в преддверии отопительного периода 2022-2023 годов установлено 8500 газоанализаторов.

Акиматами г. Тараза, Таласского, Жамбылского, Жуалынского, Байзакского, Меркенского, Кордайского районов в 266 малообеспеченных частных жилых домов проведен ремонт отопительных печей, очистка дымоходов в 402 жилых домах и замена неисправной электропроводки в 325 жилых домах.

Основными причинами возникновения пожаров являются неправильное обращение населения с огнем, грубое нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и заготовке кормов, безнадзорность детей, игра с огнем, а основной причиной пожаров в зимний период являются нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и засорение дымоходов.

Департамент по ЧС предупреждает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, необходимо осознать, что случайных пожаров не бывает, предъявляемые требования по соблюдению правил пожарной безопасности не прихоть государственного контроля. Это, в первую очередь, забота о жизни и здоровье людей, имущества и окружающей среды, чтобы их труд и отдых не омрачались беспощадным пожаром.