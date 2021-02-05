РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    57 полицейских Алматы поощрены за образцовую службу по инициативе горожан

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 57 полицейских Алматы поощрены за образцовую службу по инициативе горожан. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Глас народа – самый объективный, а похвала горожан – лучшая награда за нелегкую работу. Уже год в нашем подразделении функционирует проект «Доска благодарности». Жители и гости города по доступным каналам связи, в том числе и через социальные сети, в наш адрес шлют письма. А мы, в свою очередь, поощряем отличившихся сотрудников. И делаем это в торжественной обстановке, ставим в пример молодому поколению стражей порядка», - особо подчеркнул начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

    По данным спикера, в минувшем году в адрес департамента поступило от граждан 31 благодарственное письмо, в результате 57 полицейских получили поощрение. Уже с начала этого года алматинскую полицию поблагодарили тринадцать человек. Двое из них - иностранцы.

    «В первом случае благодарственное письмо поступило от гражданки Великобритании, дочь которой в одном из торговых домов оставила свой рюкзак с двумя сотовыми телефонами и документами. В день обращения сотрудниками управления полиции Алмалинского района в полицию утерянное имущество было найдено и возвращено владелице. В другом эпизоде посильная помощь была оказана гражданке КНР. Женщина стала жертвой своего компаньона, обманувшего ее на крупную сумму денег. Сотрудники управления полиции Алатауского района задержали подозреваемого и привлекли его уголовной ответственности», - резюмировал Канат Таймерденов.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:55
    Как увеличить число женщин на руководящих должностях в энергетике – мнение эксперта
    Сегодня, 13:48
    Никакой поголовной дактилоскопии с первого января  2024 года не будет - МВД РК
    Сегодня, 13:45
    Смерть ребенка после отказа от переливания крови в Акмолинской области: заведено уголовное дело
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!