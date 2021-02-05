АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 57 полицейских Алматы поощрены за образцовую службу по инициативе горожан. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Глас народа – самый объективный, а похвала горожан – лучшая награда за нелегкую работу. Уже год в нашем подразделении функционирует проект «Доска благодарности». Жители и гости города по доступным каналам связи, в том числе и через социальные сети, в наш адрес шлют письма. А мы, в свою очередь, поощряем отличившихся сотрудников. И делаем это в торжественной обстановке, ставим в пример молодому поколению стражей порядка», - особо подчеркнул начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

По данным спикера, в минувшем году в адрес департамента поступило от граждан 31 благодарственное письмо, в результате 57 полицейских получили поощрение. Уже с начала этого года алматинскую полицию поблагодарили тринадцать человек. Двое из них - иностранцы.

«В первом случае благодарственное письмо поступило от гражданки Великобритании, дочь которой в одном из торговых домов оставила свой рюкзак с двумя сотовыми телефонами и документами. В день обращения сотрудниками управления полиции Алмалинского района в полицию утерянное имущество было найдено и возвращено владелице. В другом эпизоде посильная помощь была оказана гражданке КНР. Женщина стала жертвой своего компаньона, обманувшего ее на крупную сумму денег. Сотрудники управления полиции Алатауского района задержали подозреваемого и привлекли его уголовной ответственности», - резюмировал Канат Таймерденов.