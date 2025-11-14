РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:20, 13 Ноябрь 2025

    57-летний мужчина застрелился из ружья в СКО

    Полицейские СКО по факту произошедшего завели уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Polisia.kz.

    По информации пресс-службы департамента полиции СКО, трагедия произошла 13 ноября в селе Целинное Тимирязевского района.

    — У себя дома обнаружено тело 57-летнего мужчины. По предварительной информации последний совершил суицид, застрелившись из охотничьего ружья, — сообщили в ведомстве.

    Полицейские зарегистрировали уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются.

    Ранее сообщалось, что в СКО 22-летний парень подозревается в убийстве предпринимателя. Инцидент произошел 31 октября. 22-летний житель села пришел к местному фермеру и потребовал зарплату. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень застрелил мужчину.


    Северо-Казахстанская область Полиция Общество
    Оксана Матасова
