57-летний мужчина застрелился из ружья в СКО

По информации пресс-службы департамента полиции СКО, трагедия произошла 13 ноября в селе Целинное Тимирязевского района.

— У себя дома обнаружено тело 57-летнего мужчины. По предварительной информации последний совершил суицид, застрелившись из охотничьего ружья, — сообщили в ведомстве.

Полицейские зарегистрировали уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в СКО 22-летний парень подозревается в убийстве предпринимателя. Инцидент произошел 31 октября. 22-летний житель села пришел к местному фермеру и потребовал зарплату. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень застрелил мужчину.





