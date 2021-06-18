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    11:10, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    57 долгостроев для 7 тысяч дольщиков завершат в этом году в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца 2021 года акимат столицы планирует завершить строительство более 50 домов-долгостроев. Это позволит выдать ключи еще 7 тысячам дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    На лето 2019 года в Нур-Султане насчитывалось 52 проблемных объекта. В том же году были завершены 10 проблемных долгостроев.

    «По итогам 2020 года разрешены проблемы 20 домов в 14 объектах. 2723 дольщика получили ключи от своих квартир. Уполномоченная организация акимата «Елорда курылыс компаниясы» в 2021 году планирует завершить строительство 57 домов в 18 объектах, это около 7 тысяч дольщиков», - сообщил управляющий директор ТОО «Елорда курылыс компаниясы» Максат Шаяхметов.

    Завершение остальных долгостроев планируется в течение 2021-2023 годов.

    По каждому проблемному объекту составлен пошаговый план мероприятий.


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