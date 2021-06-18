57 долгостроев для 7 тысяч дольщиков завершат в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца 2021 года акимат столицы планирует завершить строительство более 50 домов-долгостроев. Это позволит выдать ключи еще 7 тысячам дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

На лето 2019 года в Нур-Султане насчитывалось 52 проблемных объекта. В том же году были завершены 10 проблемных долгостроев.

«По итогам 2020 года разрешены проблемы 20 домов в 14 объектах. 2723 дольщика получили ключи от своих квартир. Уполномоченная организация акимата «Елорда курылыс компаниясы» в 2021 году планирует завершить строительство 57 домов в 18 объектах, это около 7 тысяч дольщиков», - сообщил управляющий директор ТОО «Елорда курылыс компаниясы» Максат Шаяхметов.

Завершение остальных долгостроев планируется в течение 2021-2023 годов.

По каждому проблемному объекту составлен пошаговый план мероприятий.