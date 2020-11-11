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568 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
11 Ноября 2020 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 37
город Алматы - 30
город Шымкент - 3
Акмолинская область - 45
Актюбинская область - 7
Алматинская область - 14
Атырауская область - 7
Восточно-Казахстанская область - 237
Жамбылская область - 5
Западно-Казахстанская область - 24
Карагандинская область - 12
Костанайская область - 61
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 52
Северо-Казахстанская область - 30
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлены 117904 заболевших.
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