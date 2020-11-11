568 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 37

город Алматы - 30

город Шымкент - 3

Акмолинская область - 45

Актюбинская область - 7

Алматинская область - 14

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 237

Жамбылская область - 5

Западно-Казахстанская область - 24

Карагандинская область - 12

Костанайская область - 61

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 52

Северо-Казахстанская область - 30

Туркестанская область - 2

Всего в стране выявлены 117904 заболевших.