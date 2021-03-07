568 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 568 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 46, город Алматы - 77, Акмолинская область - 73, Алматинская область - 70, Атырауская область - 29, Восточно-Казахстанская область - 22, Западно-Казахстанская область - 70, Карагандинская область - 44, Костанайская область - 46, Кызылординская область - 11, Павлодарская область - 43, Северо-Казахстанская область - 33, Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 201750.