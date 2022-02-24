566 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 300 730 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 43,

в городе Алматы – 158,

в городе Шымкент – 6,

в Акмолинской области –28,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 21,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 36,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 47,

в Костанайской области – 44,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 47,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 1.