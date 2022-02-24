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566 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
24 Февраля 2022 08:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Всего в стране подтверждено 1 300 730 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 43,
в городе Алматы – 158,
в городе Шымкент – 6,
в Акмолинской области –28,
в Актюбинской области – 6,
в Алматинской области – 21,
в Атырауской области – 9,
в ВКО – 36,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 47,
в Костанайской области – 44,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 15,
в Павлодарской области – 47,
в СКО – 68,
в Туркестанской области – 1.
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