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564 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
10 Ноября 2020 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 564 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 22
город Алматы - 24
город Шымкент - 1
Акмолинская область - 44
Актюбинская область - 2
Алматинская область - 17
Атырауская область - 7
Восточно-Казахстанская область - 245
Жамбылская область - 5
Западно-Казахстанская область - 26
Карагандинская область - 14
Костанайская область - 63
Павлодарская область - 47
Северо-Казахстанская область - 46
Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлены 117336 заболевших.
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