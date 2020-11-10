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564 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

10 Ноября 2020 08:01
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564 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 564 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 22

город Алматы - 24

город Шымкент - 1

Акмолинская область - 44

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 17

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 245

Жамбылская область - 5

Западно-Казахстанская область - 26

Карагандинская область - 14

Костанайская область - 63

Павлодарская область - 47

Северо-Казахстанская область - 46

Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлены 117336 заболевших.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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