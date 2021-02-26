560 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в этом году в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 560 тысяч квадратных метров жилья планируется ввести в этом году в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По информации ведомства, в прошлом году в ВКО построили и ввели в эксплуатацию 520 тысяч кв. метров жилья. Этот показатель на 118% больше предыдущих темпов строительства. В 2021 году строители планируют увеличить данную цифру и сдать 560 тысяч кв. метров жилплощади.

Как сообщил глава региона Даниал Ахметов в ходе отчетной встречи с населением, объем инвестиций в строительство жилья прогнозируется на уровне 90 млрд. тенге с ростом на 108%, в том числе 42,2 млрд тенге за счёт бюджетных средств.

Квартирный вопрос теперь решается и за счет реализации программы «Одноэтажный Восток». Проект предназначен для стимулирования строительства индивидуальных жилых домов за счёт подведения государством инженерных коммуникаций. Вложения в 29 млрд. тенге бюджетных средств позволят ввести 642 тыс. кв. м. жилья и привлечь частные инвестиции, в том числе депозитные накопления, в ИЖС на 150 млрд. тенге. Таким образом, на 1 тенге государственных инвестиций будет вложено около 5 тенге частного капитала.

Кроме того, Даниал Ахметов поручил своему заместителю Бакытжану Байахметову, а также управлению строительства, акимам городов и районов обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию 30 социальных проектов, в том числе13 объектов спорта, 6 – образования, 5 – здравоохранения, в том числе Центр гематологии, операционный блок Центра онкологии в Усть-Каменогорске, 2 врачебные амбулатории в селах Калжир и Урджар, медпункт на побережье озера Алаколь, 4 объекта культуры, а именно сельские клубы в селах Топкаин, Айнабулак, дома культуры в поселке Ауэзов и Приречное, и два других объекта – пристройка к Аягозскому реабилитационному центру и спецЦон в Усть-Каменогорске.